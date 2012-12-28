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сегодня, 09:37
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Уголовное дело 16-летнего «крышевателя» передано в суд

Обманувшему деревенского парня на 150 000 рублей липчанину грозит до пяти лет колонии.

В Липецке передано в суд уголовное дело 16-летнего парня, обвиняемого в мошенничестве: обвинительное заключение утверждено прокурором Левобережного района Липецка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. 14 марта в Липецке в полицию обратился 21-летний мужчина: он заявил, что неизвестный обманул его на 150 000 рублей, взятые в кредит. Как оказалось, недавно приехавшего из района на заработки в областной центр 21-летнего парня развёл на деньги 16-летний подросток.

По данным следствия, 21-летний деревенский парень и 16-летний липчанин познакомились случайно 13 марта на проспекте Мира. Подросток сразу начал рассказывать новому знакомому, что в Липецке всё сложно, и одному тут никак не выжить — нужна физическая защита со стороны. У приехавшего из района парня к этому времени уже были сложности во взаимоотношениях с соседями по съемной квартире, и он охотно поверил в «страшилку» про Липецк.

А находчивый 16-летний подросток тут же предложил свои «услуги»: он был готов первое время помогать 21-летнему в любой проблеме и в решении любых вопросов, но не бесплатно — своё покровительство он обещал за вознаграждение в 30 000 рублей ежемесячно. У только что устроившегося на работу парня из района таких денег не было, и тогда подросток посоветовал оформить онлайн-кредит. Тот согласился и перевёл все деньги в качестве предоплаты за пять месяцев помощи, охраны и покровительства.

На следующий день молодые люди договорились встретиться и обсудить, когда они будут видеться и как выстраивать взаимоотношения. Но «крышеватель» на встречу не пришёл, а его «клиент» обратился в полицию.

Вскоре оперативники уголовного розыска задержали подростка. Деньги он вернул.

Теперь по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество» 16-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Дед
27 минут назад
Развел лоха
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Туда не ходите
27 минут назад
Да что там! Сотрудница магазина 5-чка на 15 мкр. дом 15, у ТЦ, по имени Елена на замечание не грубить и не хамить с покупателями заявила следующее, мол, таких как вы, будем встречать за углом. Не подать ли на нее в полицию за угрозы?
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ребенок в прошлом
сегодня, 09:49
Почему в новости не раскрыта роль детского садика, классного руководителя, одноклассников, педагогического коллектива, директора школы, родителей, родственников, органов опеки и попечительства, участкового, соц. служб г. Липецка в становлении личности 16-летнего липчанина?
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Ээ!!!
13 минут назад
Полностью Согласен!!! Почему молчат ЯжежМатери?!
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