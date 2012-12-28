Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города

Ребёнка уже нашли.

История со счастливым концом произошла сегодня с пятилетним мальчиком в Липецке. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, днем в липецкий отдел полиции № 3 поступило сообщение о пропаже пятилетнего мальчика. В полицию обратились его родители.«Они сообщили, что сын гулял в районе улицы Папина с бабушкой, которая отвлеклась ненадолго и не заметила, как внук пропал. Как оказалось, ребёнок самостоятельно зашел в автобус, на котором уехал в район «Университетский». Здесь на малыша обратила внимание липчанка. Она сообщила в полицию о находящемся в общественном месте маленьком ребенке без сопровождения взрослых», – сообщает пресс-служба полиции.Ребенок был доставлен в отдел полиции и передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.