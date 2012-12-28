Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика
Сегодня в Липецке: праздник прогульщика, в карманах липчан звенят миллионы и половина горожан вынуждена перерабатывать
Оконные блоки и стеклопакеты в пострадавших от атаки БПЛА в Ельце квартирах заменят в ближайшее время
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Общество
840
сегодня, 18:19
2
Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города
Ребёнка уже нашли.
«Они сообщили, что сын гулял в районе улицы Папина с бабушкой, которая отвлеклась ненадолго и не заметила, как внук пропал. Как оказалось, ребёнок самостоятельно зашел в автобус, на котором уехал в район «Университетский». Здесь на малыша обратила внимание липчанка. Она сообщила в полицию о находящемся в общественном месте маленьком ребенке без сопровождения взрослых», – сообщает пресс-служба полиции.
Ребенок был доставлен в отдел полиции и передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
0
1
0
7
3
Комментарии (2)