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сегодня, 18:19
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Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города

Ребёнка уже нашли.

История со счастливым концом произошла сегодня с пятилетним мальчиком в Липецке. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, днем в липецкий отдел полиции № 3 поступило сообщение о пропаже пятилетнего мальчика. В полицию обратились его родители.

«Они сообщили, что сын гулял в районе улицы Папина с бабушкой, которая отвлеклась ненадолго и не заметила, как внук пропал. Как оказалось, ребёнок самостоятельно зашел в автобус, на котором уехал в район «Университетский». Здесь на малыша обратила внимание липчанка. Она сообщила в полицию о находящемся в общественном месте маленьком ребенке без сопровождения взрослых», – сообщает пресс-служба полиции.

Ребенок был доставлен в отдел полиции и передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
пропавшие без вести
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Пенсионер
22 минуты назад
Всё бабушка отнянчилась.
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Мнение психолога
32 минуты назад
Страшно представить что он будет творить после совершеннолетия)))
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