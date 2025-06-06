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Общество
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34 минуты назад
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В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания
Водители возмутились как содержанием, так и формой предложения: предупреждения медики приклеили к стеклам машин.
— В нашем микрорайоне остро не хватает парковочных мест. Это беда «Елецкого». Поэтому жители расположенных рядом с новой поликлиникой домов, и я в том числе, на ночь ставили машины на парковку поликлиники. Но вчера утром мы увидели записки от руководства поликлиники с требованием убрать транспорт, так как это нарушает постановление правительства РФ об антитеррористической защищенности социальных объектов. Тем, кто проигнорирует предупреждение, угрожают принудительной эвакуацией машин. Сегодня утром ситуация повторилась. Такие объявления стали наклеивать даже на припаркованные автомобили посетителей поликлиники!
Автор обращения пожаловался и на то, что сотрудники поликлиники закрыли подъезд к ней со стороны строймаркета «Лемана Про». И теперь посетителям поликлиники нужно искать подъезды к ней через и без того напичканные машинами дворы микрорайона.
так выглядели места парковок в микрорайоне весной...
так сейчас...
GOROD48 направил запрос администрации поликлиники.
Проблема парковок районе построенном по проекту «Липецкой ипотечной корпорации», насадившей высотки друг на друга также тесно, как куски мяса на шампур, хорошо известна мэрии. В марте глава Липецка Роман Ченцов сообщил жителям «Елецкого» хорошие новости: уже в этом году у них появятся три новых бесплатных парковки, а общественный транспорт будет объезжать район по кругу (существующая сейчас схема затрудняет автомобильное движение вдоль Елецкого шоссе).
— Чтобы увеличить число парковок, в «Елецком» будут обустроены три бесплатные большие стоянки. Одна появится на месте разворотной площадки автобусов напротив дома №7 по улице Артемова, еще две будут построены внутри микрорайона, — сказал тогда мэр.
То есть припарковать свой транспорт жители «Елецкого» смогут между домами № 2к1 и 3 по улице Артемова, а также между домами №5 и №7 по Елецкому шоссе.
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