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627
34 минуты назад
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В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания

Водители возмутились как содержанием, так и формой предложения: предупреждения медики приклеили к стеклам машин.

Из микрорайона «Елецкий» GOROD48 прислали фотографию отодранного от лобового стекла машины требования администрации 4-й городской поликлиники не парковаться на ее стоянке. Листовка была приклеена к стеклу так, что на нем остались следы.

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— В нашем микрорайоне остро не хватает парковочных мест. Это беда «Елецкого». Поэтому жители расположенных рядом с новой поликлиникой домов, и я в том числе, на ночь ставили машины на парковку поликлиники. Но вчера утром мы увидели записки от руководства поликлиники с требованием убрать транспорт, так как это нарушает постановление правительства РФ об антитеррористической защищенности социальных объектов. Тем, кто проигнорирует предупреждение, угрожают принудительной эвакуацией машин. Сегодня утром ситуация повторилась. Такие объявления стали наклеивать даже на припаркованные автомобили посетителей поликлиники!

Автор обращения пожаловался и на то, что сотрудники поликлиники закрыли подъезд к ней со стороны строймаркета «Лемана Про». И теперь посетителям поликлиники нужно искать подъезды к ней через и без того напичканные машинами дворы микрорайона.

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так выглядели места парковок в микрорайоне весной... 

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так сейчас...   

GOROD48 направил запрос администрации поликлиники.

Проблема парковок районе построенном по проекту «Липецкой ипотечной корпорации», насадившей высотки друг на друга также тесно, как куски мяса на шампур, хорошо известна мэрии. В марте глава Липецка Роман Ченцов сообщил жителям «Елецкого» хорошие новости: уже в этом году у них появятся три новых бесплатных парковки, а общественный транспорт будет объезжать район по кругу (существующая сейчас схема затрудняет автомобильное движение вдоль Елецкого шоссе).

— Чтобы увеличить число парковок, в «Елецком» будут обустроены три бесплатные большие стоянки. Одна появится на месте разворотной площадки автобусов напротив дома №7 по улице Артемова, еще две будут построены внутри микрорайона, — сказал тогда мэр.

То есть припарковать свой транспорт жители «Елецкого» смогут между домами № 2к1 и 3 по улице Артемова, а также между домами №5 и №7 по Елецкому шоссе.
«Елецкий»
парковки
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Комментарии (6)

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Сначала новые
человейники
2 минуты назад
для крестьян, какие вам условия то
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Лип
9 минут назад
Ну вам же жителям все правильно объяснили , не надо ставить на территории поликлиники личные автомобили что тут не понятного
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САИ
11 минут назад
А когда строили поликлинику и жилые дома нельзя было предположить проблему?!
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Савелий
13 минут назад
На фото - типичная деревня. Когда жилье покупали, о парковке не думали?
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Жесть
17 минут назад
А кто же утверждал сей проект, что понастроили друг на друге???!!!
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Мистер очевидность
20 минут назад
Прежде чем покупать хату нужно пробить есть куда коня ставить, а то лиш бы хапануть, а там хоть трава не рости, умники понаставили у поликлиники, а на приём люди приезжают, только рублем и знак нет стоянки да каждую ночь на платку утаскивать тазы непонятливых...
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