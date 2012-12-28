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Общество
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12 минут назад
Горе-лестницу у педуниверситета в Липецке переторгуют заново
Городское управление строительства расторгло контракт с подрядчиком Албертом Князи Расояном.
По причине того, что предприниматель Алберт Князи Расоян не исполнил контракт, предполагавший сооружение лестницы к 15 декабря пошлого года, заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», расторг его в одностороннем порядке. Более того, мэрия даже попыталась внести ИП предпринимателя в реестр недобросовестных подрядчиков, но УФАС по Липецкой области занял сторону коммерсанта: тот сумел доказать, что не смог вовремя получить от заказчика всю необходимую информацию для проектирования и строительства лестницы.
В итоге ее возведение будет проторговано повторно. И, возможно, к концу уже этого года улицы Салтыкова-Щедрина и Студеновскую свяжет так необходимая студентам и жителям этого района лестница.
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