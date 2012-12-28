С марта в Липецкой области отловлено почти две тысячи собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Общество
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42 минуты назад
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10-летний мальчик попался за рулём питбайка
Мотоцикл отправили на штрафстоянку на эвакуаторе, а родители ребенка будут привлечены к административной ответственности.
«В поле зрения полицейских попал 10-летний мальчик на питбайке. Мотоцикл отправили на штрафстоянку на эвакуаторе, а родители ребенка будут привлечены к административной ответственности. А на соседней улице в поле зрения инспекторов попал еще одни подросток. Ему тоже нет 16 лет, а мопед уже есть. Процедура повторяется. С подростком и его мамой провели беседу. Документы оформлены, мопед на эвакуаторе отправляется на штрафстоянку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подобные рейды этим летом полицейские будут проводить очень часто и в разных местах области.
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