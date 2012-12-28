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42 минуты назад
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10-летний мальчик попался за рулём питбайка

Мотоцикл отправили на штрафстоянку на эвакуаторе, а родители ребенка будут привлечены к административной ответственности.

Жители Сселок пожаловались на подростков, разъезжающих на мопедах, скутерах и даже квадроциклах по улицам. На место выехал экипаж ДПС вместе с представителями службы по делам несовершеннолетних. Им сразу попались несколько нарушителей.

«В поле зрения полицейских попал 10-летний мальчик на питбайке. Мотоцикл отправили на штрафстоянку на эвакуаторе, а родители ребенка будут привлечены к административной ответственности. А на соседней улице в поле зрения инспекторов попал еще одни подросток. Ему тоже нет 16 лет, а мопед уже есть. Процедура повторяется. С подростком и его мамой провели беседу. Документы оформлены, мопед на эвакуаторе отправляется на штрафстоянку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Подобные рейды этим летом полицейские будут проводить очень часто и в разных местах области.
ПДД
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
17 минут назад
Для начала неплохо было бы запретить продажу этих питбайков и запчастей к ним физикам и через некоторое время они сами исчезнут с улиц. Это же касается и фейерверков. Полиция ищет тех, кто их использует, а продаются они вполне легально в канун нового года около популярных ТРЦ.
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Антон
11 минут назад
нужно жестоко наказывать за нарушения, а не запрещать. есть люди которые покупают данный вид транспорта для законного использования
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Света
33 минуты назад
Лтз проверьте ! Рычат ездуны на весь Тракторный!
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