Упавшему с мотоцикла 12-летнему мальчику сделали операцию по пересадке кожи

Пластическую операцию выполнил хирург из Измалково.

Хирург из Измалково Ибрагимгаджи Газиев провел пластическую операцию по пересадке кожи упавшему с мотоцикла 12-летнему мальчику.«Во время ДТП он получил повреждение большого участка кожи размером 3 на 12 сантиметра на ноге. Ему была необходима аутодермапластика. За сложный случай взялся заведующий хирургическим отделением. Операция существенно сократила сроки восстановления пациента. Обычно в подобном случае пациентам накладывают повязку и идет длительное заживление раны. Кроме того, пересадка кожи поможет избежать больших грубых рубцов», — сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Мальчик уже выписан, он чувствует себя хорошо.