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919
сегодня, 14:04
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Упавшему с мотоцикла 12-летнему мальчику сделали операцию по пересадке кожи

Пластическую операцию выполнил хирург из Измалково.

Хирург из Измалково Ибрагимгаджи Газиев провел пластическую операцию по пересадке кожи упавшему с мотоцикла 12-летнему мальчику.

«Во время ДТП он получил повреждение большого участка кожи размером 3 на 12 сантиметра на ноге. Ему была необходима аутодермапластика. За сложный случай взялся заведующий хирургическим отделением. Операция существенно сократила сроки восстановления пациента. Обычно в подобном случае пациентам накладывают повязку и идет длительное заживление раны. Кроме того, пересадка кожи поможет избежать больших грубых рубцов», — сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

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Мальчик уже выписан, он чувствует себя хорошо.
медицина
дети
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Комментарии (2)

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Илларион
37 минут назад
Спасибо.
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Мда
сегодня, 14:24
И стоило оно того?
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