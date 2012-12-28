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Здоровье
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сегодня, 14:04
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Упавшему с мотоцикла 12-летнему мальчику сделали операцию по пересадке кожи
Пластическую операцию выполнил хирург из Измалково.
«Во время ДТП он получил повреждение большого участка кожи размером 3 на 12 сантиметра на ноге. Ему была необходима аутодермапластика. За сложный случай взялся заведующий хирургическим отделением. Операция существенно сократила сроки восстановления пациента. Обычно в подобном случае пациентам накладывают повязку и идет длительное заживление раны. Кроме того, пересадка кожи поможет избежать больших грубых рубцов», — сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Мальчик уже выписан, он чувствует себя хорошо.
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