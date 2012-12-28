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сегодня, 13:09
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В Липецке изменили проект реконструкции моста на улице Октябрьской

Подрядчик, Уваровская ПМК-22, отказался строить путепровод на забивных железобетонных сваях, опасаясь разрушений старых зданий по соседству. Поэтому самый маленький в городе автомобильный мост смонтируют на металлических винтовых опорах.

На этой неделе подрядчик липецкой мэрии, ООО «Уваровская ПМК-22», огородит место реконструкции автомобильно-пешеходного моста на улице Октябрьской и, возможно, приступит к его демонтажу. Однако строительство нового моста начнется, в лучшем случае, в конце августа. Оказалось, что свои сети с него еще не вынес Ростелеком, хотя это уже частично или полностью сделали все другие компании: «Липецкэнерго», «РВК-Липецк», «РИР» - «Энерго», «Газпром межрегионгаз Липецк». Почему?

Оказалось, что Ростелеком не согласился делать эту работу без получения прибыли, как другие ресурсные организации, выполняющие подобные работы по соглашениям на компенсацию понесенных затрат с заказчиком, МКУ «Управление строительства Липецка». Поэтому мэрия объявила торги на переустройство сетей связи перед реконструкцией моста по улице Октябрьской со стартовой ценой контракта в 21,4 млн рублей. Подрядчик должен перенести кабели связи, в том числе правительственной, к 30 августа. Время покажет, перенесет ли (липецкий филиал ПАО «Ростелеком» запрещает проводить такие работы без участия в них своих представителей). Но в любом случае эти допработы ставят под сомнение завершение реконструкции моста к 28 ноября.

Впрочем, заказчику хочется верить, что Уваровская ПМК-22 управится с задачей к концу года. Ведь подрядчик добился существенного изменения утвержденного проекта, отказавшись от использования забивных или набивных железобетонных свай.

Еще в начале года представители мостостроительной фирмы из Подмосковья заявили мэрии, что столичная проектная компания (уже не существующая) в 2022-2023 годах заложила избыточное количество железобетона для реконструкции небольшого моста, что вколачивать десятки свай рядом со старыми зданиями значит рисковать их целостностью. Подрядчик просил перепроектировать ремонт, заложив на место демонтированного моста трубу большого диаметра для пропуска воды, а поверх нее проложить автомобильную дорогу с пешеходными зонами. В итоге проект пересмотрели: новый мост Уваровская ПМК-22 смонтирует на металлических винтовых опорах, которые просто ввинчиваются в грунт. Такие работы занимают значительно меньше времени.

Примечательно, что такое основание значительно дешевле железобетонного. Сэкономит ли в итоге администрация Липецка на реконструкции моста при его базовой стоимости в 47 802 137 рублей?
мост
ремонт
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
винтовые опоры
42 минуты назад
лучше на пружинных
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ГОСТЬ
31 минуту назад
логично! ведь никто не считал нагрузки на сваю он хороши когда по всей площади равномерно распределены а какие там грунты внизу ?
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строитель
50 минут назад
А почему нельзя вдавить сваи, а не забивать, ведь существуют такие машины?
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Алексей Неважно
7 минут назад
Эт вам не туалет построить, там то и вдавить можно сваю
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Да уж
сегодня, 13:21
Заодно и старые аварийные дома снесли бы. Бесплатно
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007
сегодня, 13:19
Канеш сэкономит....)))
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