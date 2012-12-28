В Липецке изменили проект реконструкции моста на улице Октябрьской

Подрядчик, Уваровская ПМК-22, отказался строить путепровод на забивных железобетонных сваях, опасаясь разрушений старых зданий по соседству. Поэтому самый маленький в городе автомобильный мост смонтируют на металлических винтовых опорах.