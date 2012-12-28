25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»
Общество
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сегодня, 13:09
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В Липецке изменили проект реконструкции моста на улице Октябрьской
Подрядчик, Уваровская ПМК-22, отказался строить путепровод на забивных железобетонных сваях, опасаясь разрушений старых зданий по соседству. Поэтому самый маленький в городе автомобильный мост смонтируют на металлических винтовых опорах.
Оказалось, что Ростелеком не согласился делать эту работу без получения прибыли, как другие ресурсные организации, выполняющие подобные работы по соглашениям на компенсацию понесенных затрат с заказчиком, МКУ «Управление строительства Липецка». Поэтому мэрия объявила торги на переустройство сетей связи перед реконструкцией моста по улице Октябрьской со стартовой ценой контракта в 21,4 млн рублей. Подрядчик должен перенести кабели связи, в том числе правительственной, к 30 августа. Время покажет, перенесет ли (липецкий филиал ПАО «Ростелеком» запрещает проводить такие работы без участия в них своих представителей). Но в любом случае эти допработы ставят под сомнение завершение реконструкции моста к 28 ноября.
Впрочем, заказчику хочется верить, что Уваровская ПМК-22 управится с задачей к концу года. Ведь подрядчик добился существенного изменения утвержденного проекта, отказавшись от использования забивных или набивных железобетонных свай.
Еще в начале года представители мостостроительной фирмы из Подмосковья заявили мэрии, что столичная проектная компания (уже не существующая) в 2022-2023 годах заложила избыточное количество железобетона для реконструкции небольшого моста, что вколачивать десятки свай рядом со старыми зданиями значит рисковать их целостностью. Подрядчик просил перепроектировать ремонт, заложив на место демонтированного моста трубу большого диаметра для пропуска воды, а поверх нее проложить автомобильную дорогу с пешеходными зонами. В итоге проект пересмотрели: новый мост Уваровская ПМК-22 смонтирует на металлических винтовых опорах, которые просто ввинчиваются в грунт. Такие работы занимают значительно меньше времени.
Примечательно, что такое основание значительно дешевле железобетонного. Сэкономит ли в итоге администрация Липецка на реконструкции моста при его базовой стоимости в 47 802 137 рублей?
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