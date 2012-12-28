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Общество
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35 минут назад
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Нечто в реке Воронеж оказалось донными отложениями
Именно такие результаты дала проверка информации о плывущей по поверхности реки субстанции.
«Установлено, что ни при каком условии субстанции подобного размера не могли поступить в реку с очистных сооружений — применяемая на них технология предусматривает сброс в реку лишь очищенных сточных вод, а не крупных плавающих масс. Предположительно, на видео зафиксированы донные отложения, которые могли скапливаться на дне реки десятилетиями», — сообщили в компании.
Как добавили в «РВК-Липецк», компания непрерывно следит за всеми процессами на очистных сооружениях, контролируя воздействия на окружающую среду и оперативно реагируя в случае отклонений.
Свои проверки также проводит областное министерство экологии. Результаты проверки еще не известны.
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