«Свистят они как пули у виска...»

С высотки у памятника Александру Невскому облетает облицовочный кирпич.

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Сегодня члены профильной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию приехали к дому №106а на проспекте Победы. Предприниматели, которые арендуют офисы на первых этажах 17-этажного жилого дома, жалуются, что замерзают в своих офисах и магазинах. На ту же проблему жалуются и жильцы высотки. Но во время эмоционального разговора выяснилось, что у некогда элитного дома, которому всего-то 14 лет, стремительно разрушается фасад.— Это началось два-три года назад, когда дом перешел в управление УК «КИТ». В магазинах и офисах зимой - 15-17 градусов всего. Нам говорят, что у вас коммерческие помещения, где не должно быть также тепло, как в жилых. Но у нас люди работают весь день! Они мерзнут. В квартирах, кстати, тоже холодно. Я с одной женщиной из этого дома общаюсь, так она говорит, что однажды положила градусник на батарею и он показал 32 градуса. Но это же ненормально! В прошлом году тут был сотрудник «Квадры» по нашим жалобам, он сказал, что у нас нет какого-то теплового узла. В итоге весь дом и мы, коммерческие помещения, мерзнем, — жалуется GOROD48 представитель местного бизнес-сообщества Ольга Дунская.Она же добавляет, что во время реконструкции проспекта Победы подрядчик мэрии сделал у дома площадку для своей техники. Тракторы и грузовики разрушили тротуарную плитку у входа в офисы и магазины. А вину свалили на бизнес: «Теперь в мэрии нам говорят, что это наш транспорт все тут покрошил. Но это неправда. В УК «КИТ» есть фото и видео, как тут разгружались грузовики компании, которая реконструировала проспект Победы. Тогда был локдаун, мы не работали, а они тут устроили склад со стройматериалами».В это время к месту встречи подтянулись все заинтересованные стороны.— Мы все тут собрались, чтобы обсудить проблему обеспечения дома теплом. Холодно и в квартирах, и в нежилых помещениях, о чем есть у нас жалоба, — сказала собравшимся заместитель председателя Липецкого горсовета Светлана Бессонова .Инициатор жалобы в горсовет, жительница дома Полина Барановская сообщила, что с октября, когда начались проблемы с отоплением, она лично жаловалась в «Квадру» и УК «КИТ» на холодные батареи. Но ответы были как под копирку — по стандартной для Липецка схеме хозяйствующие субъекты вину за происходящее переложили друг на друга. Точно известно одно — с 2020 года общедомовой прибор учета тепловой энергии не работает. В ответах нет ни слова о том, почему его нельзя заменить на новый. «Вероятно, у нас неисправен и насос». По просьбе Барановской в ее квартире замерили температуру, и термометр показал 17 градусов — на три градуса ниже необходимой нормы.Светлана Бессонова сообщила, что дом 2010 года постройки сдали в эксплуатацию с двумя вводами теплосети и двумя узлами учета — для жилых и нежилых помещений. Но с 2020 года жители дома оплачивают тепло и горячую воду по нормативу в связи с выведенным их строя общедомовым счетчиком. Почему так случилось?Слово дали представителю «Квадры» Алексею Пшеничникову. Он сообщил, что сегодня в дом поступает теплоноситель температурой 73-74 градуса. На два градуса выше, чем при нулевой температуре атмосферного воздуха. Этого вполне достаточно, чтобы в квартирах было тепло. «ОДПУ в доме нам не принадлежат. Компания «КИТ» не предоставляет нам доступ ни к ним, ни к тепловым пунктам». Также Алексей Пшеничников сказал, что в доме отсутствует необходимый теплообменник.— Мы такой дом взяли в обслуживание, без теплообменника, — заявил заместитель директора УК «КИТ» Евгений Кладов.— Неправда! Вам передали дом с теплообменником. Я в курсе всех событий. Меня обвести вокруг пальца не выйдет! — заявила Светлана Бессонова.— Мы приняли дом у ТСЖ без теплообменника, — ответил замдиректора УК.— Почему вы не отразили этого в соответствующем акте? — спросила депутат.— А какая теперь разница? Что, это поможет восстановить отсутствующий теплообменник? — ответил вопросом на вопрос Евгений Кладов.— До принятия вами дома в квартирах была жара! — обратился к руководителю «управляшки» один из жильцов. — Я даже вентили на батареях перекрывал. А с вами мы мерзнем уже вторую зиму. Сейчас мы в свитерах ходим!Третейским судьей выступил заместитель руководителя Госжилинспекции Сергей Музалевских. Он сообщил, что в силу моратория на проверку бизнеса, действующего с марта 2022 года, ГЖИ не может проверить управляющую компанию без прокурорского разрешения, а его инспекция не получала. «Если какой-то житель дома обратится к нам с жалобой, то мы проведем документарную проверку проекта дома и реального состояния его теплового узла. Если найдем отличия, то привлечем УК к административной ответственности».— Если проектом предусмотрен теплообменник, то он должен быть вне зависимости от того, каким вы приняли дом в управление, — обратился к Кладову замруководителя ГЖИ.— На недавней комиссии по ЖКХ мы обсуждали вопрос необходимости подписания «Квадры» с УК дополнительных соглашений на параметры теплоносителя на входе в каждый дом и на выходе из него, но этого пока нет. В итоге мы видим вечное перетыкивание. Нужно просить наших коллег из областного Совета обратиться с соответствующей инициативой в Госдуму, чтобы сделать это требование законом, — заявила Светлана Бессонова.Жители дома рассказали еще о двух проблемах: разрушении его фасада, выполненного из облицовочного кирпича, и тротуарной плитки по периметру здания. Куски кладки отщелкиваются от стен и летят в разные стороны. Они пробивают поликарбонатные навесы коммерческих помещений первых трех этажей, выбивают вмятины на припаркованных у дома машинах. Если кусок кирпича весом в полкилограмма прилетит с 10 этажа кому-то в голову, то убьет наповал. А таких кусков вокруг дома валяются десятки.— Когда дом построили, он считался одним из элитных домов в Липецке. Все нам завидовали. А сейчас мы живем на помойке! — сказала одна из жительниц дома.— У нас есть заключение о некачественном облицовочном кирпиче! — добавил уже ее сосед— Дом облицовывали кирпичом «Тербунского гончара». В то время он имел все сертификаты качества, — сказала Светлана Бессонова.И депутат знала, о чем говорит. Ведь именно Светлана Бессонова была учредителем застройщика, компании «Жилстройторг». Получилось как в известной шутке о том, что при любом расследовании важно не выйти на самого себя! Что же до «Тербунского гончара», то это был бриллиант в составе Липецкой ипотечной корпорации, любимом детище экс-губернатора Олега Королева. После череды скандалов и ареста гендиректора крупнейшего регионального застройщика с государственным капиталом ЛИК обанкротили, а завод продали с аукциона.Евгений Кладов сообщил, что в настоящее время дом стоит в очереди ФКР на… досрочный капремонт фасада! В УК «КИТ» надеются, что это произойдет уже в 2025 году. Цена работ — умопомрачительные 100 миллионов рублей. Предполагается, что с дома по всему его фасаду отобьют весь (!) облицовочный кирпич. А потом или обложат здание новым кирпичом, или просто оштукатурят и покрасят.— Без капремонта фасада говорить о замене тротуарной плитки считаю преждевременным,— заявил замдиректора «управляшки».Пока со стороны двора над входами в два подъезда натянули для безопасности жильцов защитные сети, но жители просят управляющую компанию установить такие ловушки по всему периметру дома.