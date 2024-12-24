Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавший без вести лебедянец найден мертвым
Происшествия
Напавшие на преподавателя ОБЖ задержаны: один из них отчим его студентки
Происшествия
Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена
Происшествия
33-летняя врач отпущена из СИЗО под подписку о невыезде
Здоровье
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Из квартиры дома на улице Шкатова валит дым
Происшествия
В Липецке появился «Орешник»
Общество
В Липецке капитально отремонтируют самую старую школу города
Общество
В Липецкой области ночью выпадет снег, а днем «похолодает» до +2
Погода в Липецке
Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Происшествия
Читать все
Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Происшествия
На улице Папина выявили бешеную кошку
Здоровье
В Липецке осветили последний темный участок дороги на Грязи
Общество
Зарплаты бюджетникам в Липецке подняли на 8,4%
Общество
В Липецкой области арестовано 6,7 тысячи немаркированных товаров
Общество
Пьяный водитель съехал в кювет: у него конфисковали автомобиль «Митсубиси»
Происшествия
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских — её оштрафовали на 100 000 рублей
Происшествия
Липецк полностью отказался от «Мечты»
Общество
67-летней женщине удалили гигантскую кисту — размером 35 на 35 сантиметров
Здоровье
31-летнюю липчанку обманули на 270 000 рублей при покупке хоккейной экипировки
Происшествия
Читать все
Общество
4840
24.12.2024 14:23
31

«Свистят они как пули у виска...»

С высотки у памятника Александру Невскому облетает облицовочный кирпич.

Сегодня члены профильной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию приехали к дому №106а на проспекте Победы. Предприниматели, которые арендуют офисы на первых этажах 17-этажного жилого дома, жалуются, что замерзают в своих офисах и магазинах. На ту же проблему жалуются и жильцы высотки. Но во время эмоционального разговора выяснилось, что у некогда элитного дома, которому всего-то 14 лет, стремительно разрушается фасад.

f32d4f73-eb87-4de6-b2eb-ca9c44b7419d.jpg

3684b9f0-3d1b-4850-a2da-c0be2c76e2fe.jpg

— Это началось два-три года назад, когда дом перешел в управление УК «КИТ». В магазинах и офисах зимой - 15-17 градусов всего. Нам говорят, что у вас коммерческие помещения, где не должно быть также тепло, как в жилых. Но у нас люди работают весь день! Они мерзнут. В квартирах, кстати, тоже холодно. Я с одной женщиной из этого дома общаюсь, так она говорит, что однажды положила градусник на батарею и он показал 32 градуса. Но это же ненормально! В прошлом году тут был сотрудник «Квадры» по нашим жалобам, он сказал, что у нас нет какого-то теплового узла. В итоге весь дом и мы, коммерческие помещения, мерзнем, — жалуется GOROD48 представитель местного бизнес-сообщества Ольга Дунская.

Она же добавляет, что во время реконструкции проспекта Победы подрядчик мэрии сделал у дома площадку для своей техники. Тракторы и грузовики разрушили тротуарную плитку у входа в офисы и магазины. А вину свалили на бизнес: «Теперь в мэрии нам говорят, что это наш транспорт все тут покрошил. Но это неправда. В УК «КИТ» есть фото и видео, как тут разгружались грузовики компании, которая реконструировала проспект Победы. Тогда был локдаун, мы не работали, а они тут устроили склад со стройматериалами».

В это время к месту встречи подтянулись все заинтересованные стороны.

— Мы все тут собрались, чтобы обсудить проблему обеспечения дома теплом. Холодно и в квартирах, и в нежилых помещениях, о чем есть у нас жалоба, — сказала собравшимся заместитель председателя Липецкого горсовета Светлана Бессонова .

Инициатор жалобы в горсовет, жительница дома Полина Барановская сообщила, что с октября, когда начались проблемы с отоплением, она лично жаловалась в «Квадру» и УК «КИТ» на холодные батареи. Но ответы были как под копирку — по стандартной для Липецка схеме хозяйствующие субъекты вину за происходящее переложили друг на друга. Точно известно одно — с 2020 года общедомовой прибор учета тепловой энергии не работает. В ответах нет ни слова о том, почему его нельзя заменить на новый. «Вероятно, у нас неисправен и насос». По просьбе Барановской в ее квартире замерили температуру, и термометр показал 17 градусов — на три градуса ниже необходимой нормы.

Светлана Бессонова сообщила, что дом 2010 года постройки сдали в эксплуатацию с двумя вводами теплосети и двумя узлами учета — для жилых и нежилых помещений. Но с 2020 года жители дома оплачивают тепло и горячую воду по нормативу в связи с выведенным их строя общедомовым счетчиком. Почему так случилось?

Слово дали представителю «Квадры» Алексею Пшеничникову. Он сообщил, что сегодня в дом поступает теплоноситель температурой 73-74 градуса. На два градуса выше, чем при нулевой температуре атмосферного воздуха. Этого вполне достаточно, чтобы в квартирах было тепло. «ОДПУ в доме нам не принадлежат. Компания «КИТ» не предоставляет нам доступ ни к ним, ни к тепловым пунктам». Также Алексей Пшеничников сказал, что в доме отсутствует необходимый теплообменник.

cf4e9edd-9c57-472b-a53f-32c21dcc2b35.jpg

— Мы такой дом взяли в обслуживание, без теплообменника, — заявил заместитель директора УК «КИТ» Евгений Кладов.

— Неправда! Вам передали дом с теплообменником. Я в курсе всех событий. Меня обвести вокруг пальца не выйдет! — заявила Светлана Бессонова.

— Мы приняли дом у ТСЖ без теплообменника, — ответил замдиректора УК.

— Почему вы не отразили этого в соответствующем акте? — спросила депутат.

— А какая теперь разница? Что, это поможет восстановить отсутствующий теплообменник? — ответил вопросом на вопрос Евгений Кладов.

cf0ef49b-4d59-446d-9ab2-ffa55b7bc52d.jpg

— До принятия вами дома в квартирах была жара! — обратился к руководителю «управляшки» один из жильцов. — Я даже вентили на батареях перекрывал. А с вами мы мерзнем уже вторую зиму. Сейчас мы в свитерах ходим!

Третейским судьей выступил заместитель руководителя Госжилинспекции Сергей Музалевских. Он сообщил, что в силу моратория на проверку бизнеса, действующего с марта 2022 года, ГЖИ не может проверить управляющую компанию без прокурорского разрешения, а его инспекция не получала. «Если какой-то житель дома обратится к нам с жалобой, то мы проведем документарную проверку проекта дома и реального состояния его теплового узла. Если найдем отличия, то привлечем УК к административной ответственности».

— Если проектом предусмотрен теплообменник, то он должен быть вне зависимости от того, каким вы приняли дом в управление, — обратился к Кладову замруководителя ГЖИ.

— На недавней комиссии по ЖКХ мы обсуждали вопрос необходимости подписания «Квадры» с УК дополнительных соглашений на параметры теплоносителя на входе в каждый дом и на выходе из него, но этого пока нет. В итоге мы видим вечное перетыкивание. Нужно просить наших коллег из областного Совета обратиться с соответствующей инициативой в Госдуму, чтобы сделать это требование законом, — заявила Светлана Бессонова.

278f881a-3567-4c14-93e9-478c35103fa4.jpg

Жители дома рассказали еще о двух проблемах: разрушении его фасада, выполненного из облицовочного кирпича, и тротуарной плитки по периметру здания. Куски кладки отщелкиваются от стен и летят в разные стороны. Они пробивают поликарбонатные навесы коммерческих помещений первых трех этажей, выбивают вмятины на припаркованных у дома машинах. Если кусок кирпича весом в полкилограмма прилетит с 10 этажа кому-то в голову, то убьет наповал. А таких кусков вокруг дома валяются десятки.

35b7fae4-cf48-4459-b823-2cf9b7348593.jpg

8df713fb-192f-447d-838d-634ca2be598f.jpg

27d4beb4-8d0d-42c2-97e5-2b01f53e3f67.jpg

12ac3066-9be7-44df-a604-7be101f1730b.jpg

— Когда дом построили, он считался одним из элитных домов в Липецке. Все нам завидовали. А сейчас мы живем на помойке! — сказала одна из жительниц дома.

— У нас есть заключение о некачественном облицовочном кирпиче! — добавил уже ее сосед

— Дом облицовывали кирпичом «Тербунского гончара». В то время он имел все сертификаты качества, — сказала Светлана Бессонова.


И депутат знала, о чем говорит. Ведь именно Светлана Бессонова была учредителем застройщика, компании «Жилстройторг». Получилось как в известной шутке о том, что при любом расследовании важно не выйти на самого себя! Что же до «Тербунского гончара», то это был бриллиант в составе Липецкой ипотечной корпорации, любимом детище экс-губернатора Олега Королева. После череды скандалов и ареста гендиректора крупнейшего регионального застройщика с государственным капиталом ЛИК обанкротили, а завод продали с аукциона.

Евгений Кладов сообщил, что в настоящее время дом стоит в очереди ФКР на… досрочный капремонт фасада! В УК «КИТ» надеются, что это произойдет уже в 2025 году. Цена работ — умопомрачительные 100 миллионов рублей. Предполагается, что с дома по всему его фасаду отобьют весь (!) облицовочный кирпич. А потом или обложат здание новым кирпичом, или просто оштукатурят и покрасят.

— Без капремонта фасада говорить о замене тротуарной плитки считаю преждевременным,— заявил замдиректора «управляшки».

304d4fe8-e209-4206-8ad7-8ba1d01c071c.jpg

697317ac-76ea-472c-b7d1-7d6e2d1b159a.jpg

1f028847-1710-46a4-9e60-21321ac60784.jpg

Пока со стороны двора над входами в два подъезда натянули для безопасности жильцов защитные сети, но жители просят управляющую компанию установить такие ловушки по всему периметру дома.
Липецкий горсовет
3
5
13
0
18

Комментарии (31)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Патриотин
вчера, 23:51
Подумаешь, кирпичи. Не нравится - уезжайте!
Ответить
Галина
вчера, 21:58
Какой маразм, для жильцов дома сетки натянули, а для посетителей магазинов - нет. Там за день много народа проходит. Интересно, как управляющая компания объясняет этот факт?
Ответить
Игорь Михайлович
вчера, 14:03
Путь только в никуда, пока все будут думать что делать, дом может по кусочкам осыпаться. Ничего там не сделаешь, разбирать на составляющие, да народ расселять пока не рухнуло.Это не одноэтажный дом, где можно поэтапно облицовку поменять.
Ответить
Сосед
вчера, 09:02
Город аварийный!
Ответить
синий трактор
вчера, 08:28
никто жильцам этого дома не завидовал никогда, живут на одном из самых загазованных перекрестках г. Липецка
Ответить
Кукун
вчера, 08:22
Мои друзья хотели там взять квартиру. Но этот "элитный" дом строился так долго, что они купили в другом месте и проезжая мимо этого, практически долгостороя радовались что не в нем живут. Оказалось, были правы.
Ответить
7578
24.12.2024 23:32
Посмотрите на дом 7а юных натуралистов! Он осыпается уже лет 7!!!!!!
Ответить
пустотный кирпич, позор
24.12.2024 19:14
старые дома простоят дольше! а эти разрушатся от перепадов температур
Ответить
Скептик ,
24.12.2024 18:17
один московский архитектор ,фамилию запамятовал , сообщал ,что сегодня МКД строят с гарантированным сроком эксплуатации 30 лет ! Но этот дом посыпался намного раньше ,вот что значит покупать сегодня квартиры в новостройках ! В брежневском СССР строили обычно на на 75-100 лет и больше !
Ответить
Гагарина 2
24.12.2024 17:54
Вот интересно, есть ли в городе дома с нормальным отоплением?
Ответить
Людмила
вчера, 15:28
Есть 9мик-он,дом 20в,жарища,батареи еще не включала, достаточно тепло просто от труб-стояков
Ответить
холмс
24.12.2024 18:44
есть
Ответить
Гагарина 2
24.12.2024 19:27
есть Счастливчики
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru