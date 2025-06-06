В Липецке подморозили строительство жилого дома

К счастью, долевиков в будущей многоэтажке нет.

В микрорайоне «Победа» со строительной площадки многоэтажного дома на улице Белана исчез кран. Кто-то решил, что это тревожный знак, что и стройка заморожена.В департамент градостроительства и архитектуры мэрии нам рассказали, что застройщик приостановил возведение дома в «Победе» из-за большого числа других реализуемых проектов, и общими проблемами строительного рынка: высокой процентной ставкой по кредитам, отменой льготных ипотек и, как следствие, низкой покупательной активностью липчан.— Долевиков в этом доме нет. Его планируют достроить в 2026 году, — сообщили GOROD48 в мэрии.