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1638
сегодня, 11:39
5

В Липецке подморозили строительство жилого дома

К счастью, долевиков в будущей многоэтажке нет.

В микрорайоне «Победа» со строительной площадки многоэтажного дома на улице Белана исчез кран. Кто-то решил, что это тревожный знак, что и стройка заморожена.

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В департамент градостроительства и архитектуры мэрии нам рассказали, что застройщик приостановил возведение дома в «Победе» из-за большого числа других реализуемых проектов, и общими проблемами строительного рынка: высокой процентной ставкой по кредитам, отменой льготных ипотек и, как следствие, низкой покупательной активностью липчан.

— Долевиков в этом доме нет. Его планируют достроить в 2026 году, — сообщили GOROD48 в мэрии.
строительство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
политэкономикс
25 минут назад
Это только начало. Больше 70 % долевки не продано. Пузырь надулся.
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Первичка
47 минут назад
сейчас говорят почти не покупается ,если покупается ,то только элитное жилье ! Вторичку покупают ,но мало , у желающих купить ,нет денег .
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Генплан
сегодня, 12:08
Такого дома, как и некоторых других в ПОБЕДЕ у меня нет
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Незнайка
сегодня, 12:00
Ну как это не продаётся....все продается, иначе бы не строили
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Савелий
сегодня, 11:43
Ну это нормально. Зачем строить? Жилье не продается от слова совсем.
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