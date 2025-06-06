56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Общество
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сегодня, 11:39
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В Липецке подморозили строительство жилого дома
К счастью, долевиков в будущей многоэтажке нет.
В департамент градостроительства и архитектуры мэрии нам рассказали, что застройщик приостановил возведение дома в «Победе» из-за большого числа других реализуемых проектов, и общими проблемами строительного рынка: высокой процентной ставкой по кредитам, отменой льготных ипотек и, как следствие, низкой покупательной активностью липчан.
— Долевиков в этом доме нет. Его планируют достроить в 2026 году, — сообщили GOROD48 в мэрии.
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