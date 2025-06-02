Побитые стёкла, осколки во дворе: в Лебедяни от налёта БПЛА пострадали частные дома

Владельцам домов окажут помощь в их восстановлении.

В распоряжении GOROD48 оказались фотографии с места падения беспилотника в Лебедяни: задело два дома, в которых побиты стёкла. Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице.Напомним, беспилотники ВСУ атаковали Лебедянь около 01:20. Ночью на месте падения осколков БПЛА побывал глава района Алексей Телков.Утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил: «27 беспилотников были сбиты ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет. Также в Лебедяни при падении БПЛА осколками задело два дома. Помощь в восстановлении окажем. Соответствующие поручения главе района даны».— Помощь оказывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Лебедянского района.По данным GOROD48, помощь пострадавшим от налётов БПЛА в Липецкой области оказывается из резервного фонда. Никаких активных действий пострадавшим самим принимать не надо — к ним домой придут сотрудники соцзащиты и составят акт обследования, на основании которого в дальнейшем и принимается решение о компенсации.Добавим, что сегодня в Лебедянском районе рядом с местами падения беспилотников жители могут слышать хлопки, связанные с уничтожением фрагментов БПЛА.