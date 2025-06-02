С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Происшествия
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сегодня, 14:36
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Побитые стёкла, осколки во дворе: в Лебедяни от налёта БПЛА пострадали частные дома
Владельцам домов окажут помощь в их восстановлении.
Напомним, беспилотники ВСУ атаковали Лебедянь около 01:20. Ночью на месте падения осколков БПЛА побывал глава района Алексей Телков.
Утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил: «27 беспилотников были сбиты ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет. Также в Лебедяни при падении БПЛА осколками задело два дома. Помощь в восстановлении окажем. Соответствующие поручения главе района даны».
— Помощь оказывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Лебедянского района.
По данным GOROD48, помощь пострадавшим от налётов БПЛА в Липецкой области оказывается из резервного фонда. Никаких активных действий пострадавшим самим принимать не надо — к ним домой придут сотрудники соцзащиты и составят акт обследования, на основании которого в дальнейшем и принимается решение о компенсации.
Добавим, что сегодня в Лебедянском районе рядом с местами падения беспилотников жители могут слышать хлопки, связанные с уничтожением фрагментов БПЛА.
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