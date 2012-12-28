Полиция и Следком проверяют сообщение о брошенном в реку Новом Завете

Областное управление МВД начало проверку по факту размещения в соцсетях видео, на котором подростки бросили в реку «Новый Завет и Псалтырь» издания «Гедеоновы братья».«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой несколько человек бросают в воду предположительно книгу религиозного содержания. Полицией изучено данное видео. УМВД России по Липецкой области организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили управлении.Проверку также начало областное управление следственного комитета.— Устанавливаются личности участников видеозаписи, — рассказали GOROD48 в СК.