С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Происшествия
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59 минут назад
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Полиция и Следком проверяют сообщение о брошенном в реку Новом Завете
«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой несколько человек бросают в воду предположительно книгу религиозного содержания. Полицией изучено данное видео. УМВД России по Липецкой области организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили управлении.
Проверку также начало областное управление следственного комитета.
— Устанавливаются личности участников видеозаписи, — рассказали GOROD48 в СК.
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