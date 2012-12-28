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Общество
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28 минут назад
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Со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич
Место падения осколков огородили сигнальной лентой.
Мы обратились за комментариями в департамент образования.
Нам сообщили, что администрация школы огородила опасный участок стены сигнальной лентой.
— Будем пытаться найти решение этой проблемы, — сказали в департаменте.
Беда в том, что она может быть нерешаемой. Во-первых, истекла пятилетняя гарантия на здание от построившего школу ООО «Строительная компания». Во-вторых, эта компания находится в состоянии банкротства. Также вероятно, что облицована школа кирпичом печально известного производителя стройматериалов «Липецкого гончара», который осыпается с десятков относительно свежих городских многоэтажек, и что с этим процессом делать, в мэрии не знают. Например, для замены облицовочной кладки от «Тербунского гончара» на доме №106а на проспекте Победы 2010 года постройки, по подсчетам Фонда капремонта, необходимы 100 миллионов рублей.
Примечательно, что 30-я школа уже была в центре скандала после того, как Счетная палата Липецка проверила документы о ее строительстве. По факту школу с бассейном на 800 учеников строили два года, а по бумагам — всего девять месяцев! В итоге осенью 2017 года в школе еще доделывали фасады и входные группы. Ее возведение обошлось бюджетам всех уровней в 668 миллионов рублей. Здание школы такое же, как в 28 микрорайоне города, но мэрия провела ее по графе «индивидуальный проект», увеличив ее смету на 12 миллионов. Оказалось, в процессе строительства было выпущено 85 дополнительных смет из-за ошибок в проектировании!
Когда этот акт Счетной палаты был озвучен, руководитель «Строительной компании» Олег Бойцов, тогда депутат горсовета, заявил, что за отведенных на строительство девять месяцев не мог сделать чуда. И пообещал по ходу учебного процесса устранить все выявленные недостатки. А потом Олег Бойцов лишился депутатского мандата, став фигурантом уголовного дела по мошенничеству и сокрытию средств фирмы от налогов и был позже осужден к штрафу в миллион рублей.
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