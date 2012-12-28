Альпинистов попросили убрать дерево из двора на проспекте Победы

Огромная ветка упала месяц назад. Завтра ее распилят.

Жители дома на проспекте Победы, 59а рассказали GOROD48 об огромной ветке, которая отломилась от дерева месяц назад, но до сих пор не убрана.«Дерево месяц уже лежит, коммунальные службы, видимо, ждут, когда на кого-то упадёт», — написали липчане в редакцию.В пресс-службе мэрии сообщили, что дерево опилят завтра, 5 июня.«Работы выполнит управляющая организация, с привлечением альпинистов», — добавили в администрации.