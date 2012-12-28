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Общество
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30 минут назад
Альпинистов попросили убрать дерево из двора на проспекте Победы
Огромная ветка упала месяц назад. Завтра ее распилят.
«Дерево месяц уже лежит, коммунальные службы, видимо, ждут, когда на кого-то упадёт», — написали липчане в редакцию.
В пресс-службе мэрии сообщили, что дерево опилят завтра, 5 июня.
«Работы выполнит управляющая организация, с привлечением альпинистов», — добавили в администрации.
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