16-летняя девочка принесла передние зубы в руке — их вернули на место

Липецкие стоматологи спасли девочке-подростку три верхних передних зуба.













«Ситуация экстренная. Дежурный врач-стоматолог-хирург Дмитрий Кузнецов сразу поднял команду. Срочно вызвали врача-ортодонта Елену Михайлину и стоматолога-терапевта Дмитрия Акутина. Совместной работой зубы были депульпированы, возвращены в лунки, зафиксированы методом шинирования. В течение года пациентка наблюдалась у врача-стоматолога-хирурга и врача-ортодонта. Вчера контрольная компьютерная томография показала: костная ткань в норме, все зубы в прикусе, жалоб нет. Цвет и форма зубов — естественные. У девочки — красивая, гармоничная улыбка», — написала в своём Telegram-канале Анна Маркова. «Ситуация экстренная. Дежурный врач-стоматолог-хирург Дмитрий Кузнецов сразу поднял команду. Срочно вызвали врача-ортодонта Елену Михайлину и стоматолога-терапевта Дмитрия Акутина. Совместной работой зубы были депульпированы, возвращены в лунки, зафиксированы методом шинирования. В течение года пациентка наблюдалась у врача-стоматолога-хирурга и врача-ортодонта. Вчера контрольная компьютерная томография показала: костная ткань в норме, все зубы в прикусе, жалоб нет. Цвет и форма зубов — естественные. У девочки — красивая, гармоничная улыбка», — написала в своём Telegram-канале Анна Маркова.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова рассказала о чудесной истории спасения зубов девочке-подростку. Несчастный случай с ней произошёл год назад: три верхних передних зуба у девочки выпали после серьёзной травмы, и в кабинет неотложной помощи Областной стоматологической поликлиники девочка принесла их в руке.