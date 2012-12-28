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Здоровье
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сегодня, 16:08
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16-летняя девочка принесла передние зубы в руке — их вернули на место
Липецкие стоматологи спасли девочке-подростку три верхних передних зуба.
«Ситуация экстренная. Дежурный врач-стоматолог-хирург Дмитрий Кузнецов сразу поднял команду. Срочно вызвали врача-ортодонта Елену Михайлину и стоматолога-терапевта Дмитрия Акутина. Совместной работой зубы были депульпированы, возвращены в лунки, зафиксированы методом шинирования. В течение года пациентка наблюдалась у врача-стоматолога-хирурга и врача-ортодонта. Вчера контрольная компьютерная томография показала: костная ткань в норме, все зубы в прикусе, жалоб нет. Цвет и форма зубов — естественные. У девочки — красивая, гармоничная улыбка», — написала в своём Telegram-канале Анна Маркова.
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