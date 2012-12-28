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сегодня, 16:08
9

16-летняя девочка принесла передние зубы в руке — их вернули на место

Липецкие стоматологи спасли девочке-подростку три верхних передних зуба.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова рассказала о чудесной истории спасения зубов девочке-подростку. Несчастный случай с ней произошёл год назад: три верхних передних зуба у девочки выпали после серьёзной травмы, и в кабинет неотложной помощи Областной стоматологической поликлиники девочка принесла их в руке. 

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«Ситуация экстренная. Дежурный врач-стоматолог-хирург Дмитрий Кузнецов сразу поднял команду. Срочно вызвали врача-ортодонта Елену Михайлину и стоматолога-терапевта Дмитрия Акутина. Совместной работой зубы были депульпированы, возвращены в лунки, зафиксированы методом шинирования. В течение года пациентка наблюдалась у врача-стоматолога-хирурга и врача-ортодонта. Вчера контрольная компьютерная томография показала: костная ткань в норме, все зубы в прикусе, жалоб нет. Цвет и форма зубов — естественные. У девочки — красивая, гармоничная улыбка», — написала в своём Telegram-канале Анна Маркова.

медицина
дети
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Георгий
31 минуту назад
Браво и уважение !
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Бабка Первая
33 минуты назад
Это даёт надежду, что скоро научатся вместо разрушенных новые выращивать! ) А девочке - счастья, врачам - благодарность и всем здоровья!
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омсквич
7 минут назад
Не научатся. Стоматологи тогда без работы останутся
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САИ
41 минуту назад
Есть у нас специалисты, большая благодарность этим врачам. Я думаю они девочку спасали не ради медали.
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Ель Сибирская
43 минуты назад
Травма была на самокате?
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Заводчанин
сегодня, 16:38
Как такое возможно? Зубы же оторвались от нервов и структур, которые дают питание.
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Главное
37 минут назад
Действовать очень быстро надо, время не терять, коренные зубы приживаются обратно и даже нервы восстанавливаются!
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Девочке
сегодня, 16:37
фактически спасли жизнь ,без зубов ей было гарантирована одинокая ,унылая жизнь !
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Гость
сегодня, 16:35
Да нынче зубки дорогие
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