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1421
сегодня, 10:14
26

Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика

Мать 10-летнего мальчика привлечена к административной ответственности.

Все герои размещённого в соцсетях видео, на котором подростки бросили в реку «Новый Завет и Псалтырь» издания «Гедеоновы братья», установлены: как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, это шестеро подростков — три девочки и три мальчика. Школьникам от 10 до 16 лет.

Все они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. По его итогам 10-летний мальчик, бросивший книгу в воду, в сопровождении матери передан в следственные органы. Она, в свою очередь, привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Поступком детей также заинтересовался региональный СК. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По данным следствия, вечером 1 июня 2025 года компания несовершеннолетних находилась в Сокольском парке, где ими и была обнаружена религиозная литература. В присутствии законных представителей, педагогов и психологов несовершеннолетние опрашиваются следователем, выясняются все обстоятельства, а также мотив. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
хулиганство
дети
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Комментарии (26)

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Сначала новые
литература сектантская
2 минуты назад
Нечего иноверскую литературу где-попало раскидывать.
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Анне
8 минут назад
Ты очевидная яжмамка, что не умеет воспитывать детей. Сегодня они книгу утопили, завтра дворового котёнка и тд. Вот это воспитание!!!
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Олег
14 минут назад
А в чём, собственно, состояло "Неисполнение обязанностей"? Только в том, что кто-то недоволен тем, как дети свободное время проводят?
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ника
18 минут назад
ловите убийц так же быстро, а пошлую литературу можно выставлять на продажу,? зймитесь этим.
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Открою тайну
10 минут назад
Можешь не покупать
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indesit
22 минуты назад
Мыслепреступление.
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Интересно
24 минуты назад
А чё они свои смартфоны не выбросили?
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Предложение
43 минуты назад
На видео детина в красной олимпийке бросающий книгу. Пожалеть его надо. Платочек выдать и конфеты .
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В СССР
44 минуты назад
Всегда книга была лучшим подарком. А сейчас соображалка срабатывает только выкинуть, утопить, сжечь. Браво родителям за воспитание будущих монстров!!!
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Православная
46 минут назад
Не надо их наказывать. Их Господь накажет, ибо сказано: Какой мерой меряете, тем и вам будет отмеряно и * . Родителям надо в церковь идти и грех замаливать.... Ведь даже наклейки для яиц с православной символикой не рекомендуется использовать, а тем более выбрасывать. Господи, прости их, ибо не ведают, что творят.
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Конечно
47 минут назад
В 10 лет они понимают, что надо запись видео включить , когда в реку книги бросают.
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И
43 минуты назад
Трусы показывать, как вон вчера девочки развлекались
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