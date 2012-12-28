Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика

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Общество
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сегодня, 10:14
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Мать 10-летнего мальчика привлечена к административной ответственности.
Все они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. По его итогам 10-летний мальчик, бросивший книгу в воду, в сопровождении матери передан в следственные органы. Она, в свою очередь, привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Поступком детей также заинтересовался региональный СК. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«По данным следствия, вечером 1 июня 2025 года компания несовершеннолетних находилась в Сокольском парке, где ими и была обнаружена религиозная литература. В присутствии законных представителей, педагогов и психологов несовершеннолетние опрашиваются следователем, выясняются все обстоятельства, а также мотив. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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