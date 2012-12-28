25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»
Общество
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24 минуты назад
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Частные парковки в Липецке — обычное дело?
Чаще всего горожане ограждают места во дворах цепями.
То есть и такие, кто столбит территорию на газоне — в 9 микрорайоне, 22.
На улице Бунина, 10 с торца дома мы обнаружили парковку на 15 машиномест, отсыпанную щебнем и закрытую на цепь. На парковке — всего две машины, хотя рядом во дворах теснилась пара десятков.
Об истории этой парковки нам рассказал старший по дому Михаил. Планировалось, что на свободной территории у дома возведут пристройку-магазин. Но планы не сбылись. Пустырь, который не принадлежит жильцам, управляющая компания не убирала. На нем начали парковаться водители, развозя грязь и мусор. Потом там появилась частная (по всей видимости, незаконная) парковка. Жильцы жаловались участковому, парковка исчезла.
Старший по дому предложил соседям сделать на пустующем месте своими силами детскую площадку. Все были «за», но когда дошло до дела, никто не вышел. Потом появилось предложение сделать парковку. Говорят, предлагали всем соседям. Кто скинулся на щебень и трубу, тот теперь и паркует на ней машины.
— Хотели бы цветы посадить — посадили бы! Сейчас там порядок. Мусор убирают, В туалет под балконами никто не ходит. Если решат там все-таки что-то построить, уберут парковку, — рассказал Михаил.
В соседнем доме, Бунина. 12 огорожено одно машиноместо, прямо под камерами наблюдения.
Добавим, что на этой неделе департамент развития территории собирается проверить дворы и пустыри с самозахваченными местами. Сооруженные на них ограждения не относятся к некапитальным, но даже на их установку требуется разрешение.
Мэрия запросит информацию в региональном министерстве имущественных и земельных отношений о наличии, либо отсутствии разрешения на размещение парковок.
«В соответствии с Порядком собственнику временного сооружения предоставляется 35 дней на предоставление правоустанавливающих документов. По истечению данного срока, собственнику дается 14 дней для добровольно демонтажа. Если собственник проигнорировал оба требования, департамент развития территории осуществляет принудительный демонтаж и перемещение на стоянку временного хранения с последующей утилизацией», — рассказали в мэрии.
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