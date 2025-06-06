Липчанин с тяпкой и косой портит дорожные знаки и держит в страхе соседей

Полиция начала проверку.

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Житель посёлка Матырский рассказал GOROD48 о странном поведении соседа: 4 июня он разгуливал по улице Российской с мотыгой и косой, бросался на дорожные знаки и пугал людей. Всё это даже записали камеры видеонаблюдения.— На днях наш сосед совершал неадекватные действия. Он запуливал мотыгу в моего отца, шарахался с косой, пробил насквозь дорожные знаки, сорвал с магазина лампочку и вроде бы даже ещё видеокамеру. По моим сведениям, это двоюродный брат той женщины, которая два года назад разбила четыре припаркованных автомобиля в Матырском. Все соседи в шоке — люди боятся за безопасность своих детей! Продавщица магазина тоже в страхе. Мой отец уже написал заявление в полицию, — говорилось в подкреплённом видеозаписями и фотографиями обращении в редакцию.Сообщение от жителей Матырского о происшествии зарегистрировано УМВД России по городу Липецку, рассказали нам в полиции. А вот из управления главного смотрителя или мэрии Липецка по поводу повреждённых дорожных знаков к правоохранителям пока не обращались.—Проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям мужчины и оценен нанесённый ущерб, — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.Также известно, что речь идёт многолетнем соседском конфликте.