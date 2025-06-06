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сегодня, 15:00
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Липчанин с тяпкой и косой портит дорожные знаки и держит в страхе соседей

Полиция начала проверку.

Житель посёлка Матырский рассказал GOROD48 о странном поведении соседа: 4 июня он разгуливал по улице Российской с мотыгой и косой, бросался на дорожные знаки и пугал людей. Всё это даже записали камеры видеонаблюдения.

— На днях наш сосед совершал неадекватные действия. Он запуливал мотыгу в моего отца, шарахался с косой, пробил насквозь дорожные знаки, сорвал с магазина лампочку и вроде бы даже ещё видеокамеру. По моим сведениям, это двоюродный брат той женщины, которая два года назад разбила четыре припаркованных автомобиля в Матырском. Все соседи в шоке — люди боятся за безопасность своих детей! Продавщица магазина тоже в страхе. Мой отец уже написал заявление в полицию, — говорилось в подкреплённом видеозаписями и фотографиями обращении в редакцию.


Сообщение от жителей Матырского о происшествии зарегистрировано УМВД России по городу Липецку, рассказали нам в полиции. А вот из управления главного смотрителя или мэрии Липецка по поводу повреждённых дорожных знаков к правоохранителям пока не обращались. 

—Проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям мужчины и оценен нанесённый ущерб, — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД. 

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Также известно, что речь идёт многолетнем соседском конфликте.
конфликт
соседи
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
эх
21 минуту назад
блин, а интересно у него коса отбита? или только голова?
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Зимний рыбак
28 минут назад
Семейка Адамс
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Дед
49 минут назад
За порчу гос знаков статья. Мы его больше не увидим.
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Гость
59 минут назад
Такого персонажа изолировать от общества нужно
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Лёлик
сегодня, 15:15
Что такое люди пьют, чтобы так сходить с ума?
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Ха
20 минут назад
не пьют, соль нынче пошла не та
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