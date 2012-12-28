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Общество
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сегодня, 15:48
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Липчан напугали припаркованные грузовики
Кто-то даже намекнул водителям, приклеив на столб листок с ПДД, где говорится, что большегрузы весом больше 3,5 тонны не имеют права более пяти минут стоять на обочине.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что водители не нарушают действующее законодательство. К тому же они стоят не на обочине дороги.
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