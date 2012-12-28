Липчан напугали припаркованные грузовики

GOROD48 прислали фотографии припаркованных у заправки на улице Гагарина грузовиков. Местные жители уверяют, что фуры начали парковаться у заправки несколько месяцев назад. Однако после истории с начинёнными дронами грузовиками, липчане встревожились.Кто-то даже намекнул водителям, приклеив на столб листок с ПДД, где говорится, что большегрузы весом больше 3,5 тонны не имеют права более пяти минут стоять на обочине.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что водители не нарушают действующее законодательство. К тому же они стоят не на обочине дороги.