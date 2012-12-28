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1803
сегодня, 15:48
16

Липчан напугали припаркованные грузовики

GOROD48 прислали фотографии припаркованных у заправки на улице Гагарина грузовиков. Местные жители уверяют, что фуры начали парковаться у заправки несколько месяцев назад. Однако после истории с начинёнными дронами грузовиками, липчане встревожились.





Кто-то даже намекнул водителям, приклеив на столб листок с ПДД, где говорится, что большегрузы весом больше 3,5 тонны не имеют права более пяти минут стоять на обочине.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что водители не нарушают действующее законодательство. К тому же они стоят не на обочине дороги.
грузовик
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Бамбарбия
5 минут назад
Киргуду!
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Ромео78
16 минут назад
Знаете кого они напугали, пустоголовых граждан...
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НКВД
38 минут назад
Пресс-службе УМВД России по Липецкой области всё по барабану. Где не запрещено, там можно, а то что мешают и создают аварийную ситуацию, не их трудности.
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каждый день
50 минут назад
на ул.Папина паркуется фура под знаком остановка запрещена.
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1
5 минут назад
А шо вы им сделаете? Нет у вас методов против Коли Сапрыкина (с)
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Старый фанат
52 минуты назад
То комаров боялись, то голубей. Теперь фуры новая фобия
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Animal planet.
24 минуты назад
Мне вообще пофигу,бесят люди своей тупостью, хорошо что есть собаки.
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чел
56 минут назад
Не переживайте, их уже шерстят по всей стране. И этих уже, скорее всего, проверили.
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Сперва
сегодня, 16:09
Мигрантов запустили сами, а теперь шарахаются от грузовиков. Вам не угодишь!!!
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вот вот
21 минуту назад
А ещё раньше шарахались от тех кто без маски. У страха глаза велики.
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Гость
сегодня, 16:08
Просто бизнес руководителя заправки, и не чего личного. Разрешив им ставить эти фуры.
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Житель
сегодня, 16:01
ну а чо - нужна ливневка?! построили! обслуживать ее еще?! нужно придумать местный закон, чтобы на бизнес или жильцов это переложить, чтобы сами занимались.
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Житель
сегодня, 16:05
простите, это в другую новость, где знаменитой луже 15 лет
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Дальнобойщик Коля
сегодня, 15:57
Ха-ха.. Какие липчане пугливые. Каких-то грузовиков испугались.
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логист
сегодня, 16:15
Колян перевези бытовки
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