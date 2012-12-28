В «Елецком» продлят маршруты движения автобусов

За счет переноса на новое место площадки для межрейсового отстоя автобусов ныне существующая разворотная площадка будет отдана под парковку личного автомототранспорта. Также осенью внутри микрорайона появятся еще две парковки — под них облагородят нынешние пустыри.

Для жителей самого густонаселенного липецкого микрорайона «Елецкий» хорошие новости сыплются одна за другой: к новой поликлинике и новой школе добавятся три новых бесплатных парковки. Будут продлены и автобусные маршруты по периметру этого жилого массива.Итак, общественный транспорт будет фактически объезжать «Елецкий» по кругу. Ранее этому мешало то, что от разворотного кольца у школы-новостройки и строительного магазина «Лемана Про» дорога вдоль Елецкого шоссе была фактически однополосной и односторонней. Поэтому сейчас автобусы доезжают только до поворота с улицы Хренникова на улицу Артемова, где разворачиваются и следуют в обратном направлении. Такая схема фактически оставляла без транспортной доступности жителей этого массива, дома которых выстроились вдоль Елецкого шоссе.С такой несправедливостью будет покончено уже этим летом. Об этом СМИ сообщил глава города Роман Ченцов, побывавший сегодня в «Елецком».— Маршруты автобусов будут продлены. Они будут следовать мимо новых школы и поликлиники. Таким образом, жители всего микрорайона смогут добираться к месту своего жительства и социальные объекты на общественном транспорте, — сказал мэр.О деталях проекта журналистам рассказал и.о. председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин.Участок дороги от разворотного кольца у новой школы вдоль Елецкого шоссе станет двусторонним — по одной полосе в каждом направлении. В районе дома №1 по улице Хренникова будет обустроена новая разворотная площадка для автобусов. Парковочные карманы по левой стороне вдоль дублера Елецкого шоссе в сторону города сохранят. Новой схемой организации дорожного движения, одобренной в ГАИ, будет запрещена парковка и стоянка машин лишь с правой стороны дороги в сторону города с целью обеспечения проезда автобусов. На новом участке дороги появятся три новых остановки. Этот план начнут воплощать в жизнь уже в апреле.— Чтобы увеличить число парковочных мест, в «Елецком» будут обустроены три бесплатные большие стоянки. Одна появится на месте пока существующей разворотной площадки автобусов напротив дома №7 по улице Артемова, еще две будут построены внутри микрорайона, — сказал мэр.Припарковать машины жители «Елецкого» смогут между домами № 2к1 и 3 по улице Артемова, а также между домами №5 и №7 по Елецкому шоссе. Где сейчас там — пустыри. В развороченной колесами грязи там вот уже несколько лет паркуются горожане.У одного из таких пустырей мэра встретила молодая мама с коляской, в которой сопел ее восьмимесячный малыш, и Алена Шеменева с дочкой Василисой, которой 1 сентября идти в первый класс новой школы.— В этом районе живут молодые семьи. Почти у каждой есть машина. И всякий раз в этом густонаселенном массиве возникают вечерами трудности с парковкой, — жалуется мама с коляской Роману Ченцову.Мэр говорит, что планирует уже осенью построить тут парковку. «С озеленением, с освещением, с камерами уличного наблюдения. Машины ведь стоят денег, и это имущество нуждается в охране. Финансы на это у нас есть. Скоро мы объявим торги на поиск подрядчиков и работа пойдет».— Мы будем вам очень благодарны, — говорят женщины.Также мэр сообщил о том, как развивается его проект по созданию парковок там, где они есть по факту — в грязи, на месте бывших газонов, под деревьями. Сейчас профильный департамент наносит на карту все такие места.— Наконец мы обустроим те территории, которые давно по факту липчане используют под парковки. Те, которые находятся пока в крайнее удручающем состоянии. Они будут узаконены, приведены в порядок, облагорожены, — сказал Роман Ченцов.