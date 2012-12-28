В Липецке готовы отдать 125 миллионов рублей на капремонт площади Героев

За осень и зиму был обновлен лишь отсек с 18 братскими могилами умерших в липецких госпиталях и именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. К концу года подрядчику предстоит реконструировать оставшуюся часть мемориального комплекса.