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сегодня, 11:53
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В Липецке готовы отдать 125 миллионов рублей на капремонт площади Героев

За осень и зиму был обновлен лишь отсек с 18 братскими могилами умерших в липецких госпиталях и именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. К концу года подрядчику предстоит реконструировать оставшуюся часть мемориального комплекса.

Как и обещал ранее липецкий мэр, в городском бюджете найдены деньги на реконструкцию мемориального комплекса на площади Героев. Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило конкурс на соответствующий контракт с начальной ценой в 124 932 330 рублей.

Чтобы не допустить к торгам компании, заточенные исключительно на получение прибыли, заказчик предъявил к участникам торгов дополнительные требования: наличие у участников аукциона подтвержденного документально опыта в реставрации подобных объектов.

В техническом задании — более сотни видов разных работ. Подрядчику предстоит снять все медные мемориальные знаки, таблички и барельефы и отвезти их на реставрацию и хранение до окончания большой стройки. Проект предполагает демонтаж отмостки по периметру стен мемориального комплекса, покрытий из асфальта и плитки, разборку разрушенных участков кирпичных стен комплекса и постамента под звездой Вечного огня (необходимо заменить шамотный огнеупорный кирпич и газовое оборудование), снятие всего облицовочного гранита, часть которого уже безнадежно утрачена…

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Фактически мемориал разденут до оснований и стен чтобы укрепить конструкции, самым старым из которых — 60 лет (9 мая 1955 года на площади Гагарина, как она тогда называлось, было заложено ядро мемориального комплекса, 19-метровый обелиск и звезда Вечного огня, к которому позже пристроены стены, мраморная стела с выгравированными именами 202 Героев Советского Союза и 34 полных кавалеров ордена Славы, крыло, посвященное погибшим воинам-интернационалистам).

После завершения общестроительных и подготовительных работ мемориальный комплекс будет заново облицован с применением навесной системы панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя. Элементами декора станут колотый камень, новые гранитные плиты, на которые сусальным золотом или его имитацией (поталью) нанесут имена умерших в госпиталях воинов, Героев Советского Союза и воинов-интернационалистов. Чтобы не случилось никаких ошибок, все существующие мраморные плиты с именами и фамилиями будут сфотографированы и переписаны вручную, а на новых плитах все они будут упорядочены в алфавитном порядке. Заново будет смонтирована гранитная плита под звезду Вечного огня. Новой гранитной плиткой обошьют и обелиск — сейчас некоторые элементы каменной облицовки грозят падением на головы почетного караула.

Финишными работами станут монтаж гранитных ступеней и бордюров, асфальтирование пешеходной зоны, укладка тротуарной плитки по периметру венка памяти Воинов, умерших от ран в госпиталях. В техзадании указано, что вместо существующих голубых елей подрядчик посадит новые (это будет зависеть от состояния деревьев), обновят грунт под газоны и клумбы, настелют рулонный газон. Старые скамейки и урны поменяют на новые. Для маломобильных людей установят пандус с поручнями из нержавеющего металла.

Мемориал должен быть обновлен к 22 декабря.

Напомним, что часть работ по реставрации мемориального комплекса на площади Героев выполнена осенью и зимой.

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В ноябре-январе реставраторы из Подмосковья с нарушением сроков муниципального контракта обновили отсек с 18 братскими могилами с обелисками и плиты с именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. За работу им заплатили 18,8 млн рублей.
площадь Героев
реконструкция
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Р
2 минуты назад
Суммы успешно освоят
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ГостьЯ
2 минуты назад
Гагарин в космос полетел в 1961 году. А в 1955 г не могли его именем назвать площадь
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Шкраб
3 минуты назад
"9 мая 1955 года на площади Гагарина, как она тогда называлось" - а что, Юрий Алексеевич к 1955 году успел всенародным героем стать?
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Вы
15 минут назад
Серьёзно. А больше денег некуда вложить?
Ответить
Швондер
25 минут назад
И тут вент фасад? Вам не стыдно???
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Русский
26 минут назад
Незаменимые будут ремонтировать?
Ответить
Мнение психолога
40 минут назад
Предложите теплосфере и квадре, мож они за свой счёт отремонтируют, богатые организации и доброе дело сделают в память нашим и их дедам!!!
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Да уж
51 минуту назад
Включаем пилорамму.
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Леликов Сергей г. Липецк
36 минут назад
Истину глаголишь......
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