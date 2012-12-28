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40 минут назад
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В соседнем со строящемся ЖК «Турист-2» здании появились трещины

Об этом представитель областного МВД заявил в Арбитражном суде. В ходе заседания также выяснилось, что на парковочные места, которые застройщик запланировал для жильцов комплекса, собираются распространить зону платных парковок.

В Арбитражном суде продолжилось разбирательство по иску прокуратуры о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2».





Напомним, на прошлом заседании  к процессу подключился представитель УМВД России по Липецкой области. Он опасался, что из-за строительства ЖК может быть причинен вред административному зданию по соседству со стройкой — на улице Карла Маркса, 25.



Сегодня представитель УМВД России сообщил, что в здании появились трещины. Их заметили еще в марте, и со временем трещины увеличились. Полицейские ищут специализированную организацию, которая проведет экспертизу и выяснит причину образования трещин.

На заседании выяснилась еще одна деталь проекта — парковки ЖК предусмотрены в том числе и рядом с Арбитражным судом, Нижним парком и спорткомплексом «Динамо».

Прокуратура считает, что в таком случае могут быть нарушены права посетителей парка, суда и спорткомплекса.









По мнению же представителя застройщика, такая схема организации парковок ничьи права не нарушит: ведь утром жильцы комплекса будут уезжать на работу, следовательно парковки освободятся, а вечером когда они вернутся, посетителям административных зданий и парка места для автомобилей уже не будут нужны.

Представитель прокуратуры с таким доводом не согласился. В Нижнем парке гуляют допоздна, в спорткомплексе есть вечерние тренировки.

— Вы понимаете, что лишаете парковочных мест посетителей. Сейчас даже без учета нового дома в этом районе не припаркуешься? — спросил прокурор оппонента.

— По действующему законодательству мы можем рассчитывать на места общего пользования, — парировал представитель застройщика.

В ходе заседания неожиданно выяснилось, что парковки, на которые рассчитывает застройщик, город собирается включить в платную зону. Это должно случиться во время третьего этапа расширения городского парковочного пространства.
Турист
строительство
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Комментарии (1)

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Хммм
28 минут назад
Запретить строительство, все сравнять с землёй и пусть это будет продолжение нижнего парка, летнюю дискотеку там постройте, как было раньше...
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