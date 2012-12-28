В соседнем со строящемся ЖК «Турист-2» здании появились трещины

Об этом представитель областного МВД заявил в Арбитражном суде. В ходе заседания также выяснилось, что на парковочные места, которые застройщик запланировал для жильцов комплекса, собираются распространить зону платных парковок.