Реставраторы из Подмосковья не уложились в сроки восстановления мемориального комплекса на площади Героев

В начале декабря во время инспекции обновляемого памятника глава Липецка пригрозил подрядчику не оплатить работы, если те не управятся с ними к 31 декабря.