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Реставраторы из Подмосковья не уложились в сроки восстановления мемориального комплекса на площади Героев
Общество
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сегодня, 14:29
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Реставраторы из Подмосковья не уложились в сроки восстановления мемориального комплекса на площади Героев
В начале декабря во время инспекции обновляемого памятника глава Липецка пригрозил подрядчику не оплатить работы, если те не управятся с ними к 31 декабря.
Роман Ченцов спросил тогда подрядчика, успеет ли тот завершить все работы к 15 декабря? В ответ услышал, что тот будет стараться.
— Если вы уйдете в просрочку на несколько дней, это не страшно. Но 31 декабря я объект не приму, честно вам говорю, — сказал тогда мэр.
Но подрядчик не закруглился и по сей день.
— 20 января, надеюсь, управимся, — сказал сегодня корреспонденту GOROD48 тот, на кого строители показали как на главного.
Изначально исполнение контракта задержал форс-мажор: одна из стен мемориала оказалась сложенной не из силикатного кирпича, а керамического, который был в плохом состоянии. Ее исследовали эксперты, решившие, что и такая кладка после оштукатуривания выдержит нагрузку стены из гранита. Но основные работы уже, к счастью, сделаны. На стенах отсека мемориального комплекса уже смонтировано большинство новых гранитных плит с именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Новый гранит отличается по цвету от старого. Прежний, красноватый, был из Капустинского месторождения на Украине. Его заменили двумя видами отечественного гранита из Сибири и Урала.
Позже, как только подрядчик переложит тротуарную плитку — уложенная ранее поплыла из-за цикла заморозков и оттепелей — сюда вернут и обелиски 18 братских могил. Строители жалуются на принципиальность заказчика, который не принял некоторые работы в этом знаковом для липчан месте, что задержало их общее завершение.
В любом случае к нарушившему сроки исполнения муниципального подрядчика исполнителю работ в мэрии применят штрафные санкции.
Напомним, что этот контракт проторговали почему-то осенью — к работам компания «Дкарт» приступила только 30 октября. Не понятно почему заказчик сжал сроки его исполнения до 15 декабря. Вопрос: зачем такая спешка, если воинский мемориал на площади Героев нужно было обновить к 80-й годовщине Дня Победы? Дали бы реставраторам на месяц больше срока — и все было бы сделано без суеты. А так, возможно, брусчатку придется перекладывать еще раз — все такие работы, сделанные зимой, как правило с браком.
Кстати, весной начнется реставрация противоположной части мемориала, той, что у ДС «Спартак». Там обсыпалась гранитная плитка, прикрепленная на строительный клей. Все работы будут выполнены с тем расчетом, чтобы закончить их к 9 мая.
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