20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Неделя 48
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47 минут назад
Не жалуйся, что очень жарко — могло бы ведь и хуже быть
Итоги недели.
А в среду «Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта». Сформированная в области батальонно-тактическая группа была отправлена в зону СВО 5 июня.
Солнце прям лютует:
адская жара!
С работящих дачниц
слазит кожура
Прошедшая неделя запомнилась одуряющей жарой. «Температурные рекорды более чем 65-летней давности были побиты в Ельце и Льве Толстом». В Ельце воздух разогрелся до +34,6 градуса, а во Льве Толстом до +33,1.
«В Липецкой области два человека получили солнечные удары»: пожилые люди пренебрегли рекомендациями не находиться под открытым небом в жару. В такую погоду выросло на треть число инсультов. В зоне риска — и представители некоторых профессий. Например, жара выводит из строя водителей пассажирского транспорта. Диспетчерам всех липецких перевозчиков даны указания быть особенно внимательными к сообщениям водителей о плохом самочувствии и прекращать поездку при признаках недомогания.
На работу общественного транспорта в любую пору года всегда много жалоб. В частности, на то, что автобусы горожане порой ждут по часу и больше, а после 20:00 их и вовсе может не быть на маршруте. Объясняется это тем, что частным перевозчикам не хватает 25% водителей, а муниципальному «Липецкпассажиртрансу» — 30%. Никакие меры по привлечению персонала не дают желаемого результата. За 70 тысяч рублей найти охочих возить пассажиров по городским маршрутам даже при полном соцпакете нет. Поэтому баранку крутят, в основном, 50-летние мужики или пенсионеры. Из-за нездоровой кадровой ситуации ни МУП, ни частные перевозчики хронически не выполняют плановые графики выпуска автобусов на маршруты. Плюс жара, которая только усугубляет ситуацию. Плюс лето — отпускной сезон.
Спасением для водителей и пассажиров являются кондиционеры. Системами охлаждения оснащены 192 муниципальных автобуса (68,5% от общего числа автопарка МУП «Липецкпассажиртранс») и лишь 15 маршруток частных перевозчиков (4,7% от общего числа их автопарка). Таким образом, из общего количества обслуживающих маршрутную сеть города автобусов только в трети пассажирам комфортно в летнюю жару.
Кстати, «При температуре воздуха от 28,5 °С рекомендовано сокращение продолжительности рабочего дня» для представителей всех профессий. Но это не приказ, поэтому редко какой работодатель пошел на то, чтобы его работники отработали меньше времени при сохранении прежней зарплаты.
Ранним утром в пятницу и глубоким вечером этого же дня над регионом прогремели грозы. «В Чаплыгине молния попала в дом». Он загорелся. Пожар оперативно потушили. А в Липецке в этот же день забилась ливневка дома № 7 на проспекте 60-летия СССР. Вместо того, чтобы уходить с кровли вниз по трубе, вода залила площадки верхних этажей, попала в квартиры. Оказалось, кто-то всунул в слив водосточной трубы пластиковые бутылки. Труба наполнилась водой по всей высоте 10-этажного дома и ее разорвало.
Подросток наконец-то вырос.
Сидит, сутулясь, за столом,
перед едой не вымыл руки,
а вместо книжки — монитор
Жара тянет людей к воде. И люди тонут. В воскресенье вечером «Под Октябрьским мостом утонул мужчина». Во вторник в Липецке неподалеку от Новолипецкого пляжа нашли еще одного утопленника, а в среду в районе понтонного моста в Ельце из реки Быстрая Сосна извлекли тело захлебнувшегося 34-летнего мужчины. Вчера утонул 43-летний житель Краснинского района — он стал 16-м погибшим на воде с начала купального сезона.
Тонут и дети: 1 июля в Елецком районе нашли тело 16-летнего подростка. Юноша утонул в реке Быстрая Сосна. Он стал четвертым погибшим несовершеннолетним в этом году. Напомним, что 29 мая в Липецке на Центральном пляже утонул 16-летний юноша, 1 июня в пруду села Подгорное погиб 12-летний мальчик, 7 июня в реке Быстрая Сосна утонул 14-летний житель Ельца.
Этим летом вообще беда с детской смертностью и травматизмом. В основном, несовершеннолетние становятся жертвами ДТП, когда выезжают на дороги на самокатах и велосипедах, а также по вине взрослых. Жуткий случай произошел вечером минувшего воскресения в Лебедянском районе: пьяный глава семьи не справился с управлением автомобилем, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте аварии погибла его жена, были тяжело травмированы 7-летний мальчик и 12-летняя девочка. Оказалось, семья возвращалась домой с отдыха на реке. Водитель в этой аварии отделался лишь ушибами. «Перевернувшегося на «ВАЗ-2112» пьяного водителя арестовали до 29 августа». В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» части четвертой статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Летом дети и подростки предоставлены сами себе. Иногда такое времяпрепровождение заканчивается нехорошо. На этой неделе в соцсетях появилось очередное видео с молодёжными разборками в Липецке. На ролике один парень требует от другого извинений, наносит ему пощёчину и заставляет встать на колени. Видео расходится с комментарием: «Избивает парня и ставит на колени. Огромная просьба к органам привлечь данного пассажира и обратить внимание на данное преступление». Полиция пообещала дать правовую оценку этому кино.
Кто-то из школьников хотел бы подзаработать на каникулах. Но не все так просто. Жительница Липецка рассказала GOROD48 историю о том, как ее дети 15-ти и 17-ти лет искали подработку на лето, а им предложили стать закладчиками. Через Telegram школьникам пообещали зарплату в 20 000 рублей за полдня работы, четко обозначив служебные обязанности — распространять наркотики.
Давай сотрем друг другу память
и не расскажем никому,
и будем снова удивляться
всему
В Липецке продолжается бум памятников. «Четвёртый святой появится на улице Ленина» — Тихон Задонский. У здания Липецкой епархии уже установлен постамент. Сам памятник водрузят на него к 26 августа, дню рождения религиозного деятеля XVIII века, который был епископом Воронежским и Елецким. Создание памятника оплатила та же группа меценатов, благодаря которым в Липецке уже установлены три монумента святым: Николаю Чудотворцу в Молодежном парке, Великомученнику Пантелеймону на улице Московской у областной больницы и Александру Невскому на кольцевой площади, которая теперь носит его имя.
Особо довольных такими благодеяниями, судя по десяткам комментариев под новостью, не было. Всем им заткнул рот Игорь Михайлович:
— Нечего критиковать тех, кто хочет поставить памятники, это люди с большой буквы, а те, кто хочет построить скверы и парки, пусть строят, а у кого нет денег, но есть гордое звание Липчанин, могут просто выйти в парк или сквер и навести порядок. А у тех, у кого кроме болтливого языка ничего нет, пусть сидят возле облупившегося подъезда и помалкивают.
«В сквере Ворошилова началась подготовка к установке памятника купцу Хренникову». Площадка под памятник уже огорожена. Фигуру купца, известного финансированием строительство храма Святой Троицы, на месте которого теперь находится стадион «Металлург», установят 24 августа.
Это вообще наш феномен. Главный в области памятник Ленину стоит на площади Соборной. Липецкая епархия размещается в здании советского кинотеатра. На месте храма — стадион. Памятник тому, кто его построил, появится в сквере безбожника Ворошилова.
— Лично для меня этот памятник не нужен. И для тысяч липчан — тоже. Важно состояние ЖКХ, дороги. Жильё детям-сиротам тоже мало выделяется, они годами его ждут. Есть в городе более важные проблемы, чем острова и памятники, — высказала свое отношение к происходящему Пенсионерка.
Тем временем в департамент транспорта администрации Липецка обратились некие активисты с просьбой переименовать несколько остановок общественного транспорта в связи с неактуальностью их названий. Как стало известно GOROD48, инициатором процесса стал руководитель строительной компании, который таким образом решил пропиарить ее название. Но дептранс решил дать делу ход и организовал опрос горожан на этот счет. И, кажется, он будет не последним, ведь администратор группы мэрии в «ВК» в ответ на негодующие реплики липчан написал, что «список остановок, требующих переименования, гораздо шире».
Между тем сами остановки в Липецке не выдерживают никакой критики. В городе — масса разнотипных остановок, значительная часть которых находится в удручающем состоянии (некоторые из них стоят еще со времен Брежнева). Их черепашьими темпами меняют на новые типовые стекляшки, но этому процессу не видно конца.
Закончить тему увековечивания памяти можно сообщением о том, что в 26-м микрорайоне к 25-летию гибели липецких омоновцев Андрея Теперика и Эдуарда Белана в дагестанском селе Новолакское появится памятник этим Героям России. Именами бойцов названы две улицы. Кроме того, имя Андрея Теперика присвоено средней школе № 25, в которой он учился, а имя Эдуарда Белана — областному детскому дому. Памятник Героям России будет установлен по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». А еще «Между «Ростелекомом» и ТРЦ «Малибу» появится именной сквер» — администрация города поддержала ходатайство «Ростелекома» о присвоении зеленой площадке имени экс-начальника УФСБ по Липецкой области Владимира Варакина, позже работавшего в этой компании.
«Мы делили радости и горе с той поры
Как встретились с тобой.
Ты как островок в открытом море
Щедро мне подаренный судьбой…»
«На благоустройство Зеленого острова выделены 298 миллионов рублей». Согласно проектной документации, остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную площадку, рекреационную зону и зону массовых мероприятий. Примечательно, что в январе этого года на встрече с представителями госкопорации «ВЭБ.РФ» и Агентства стратегических инициатив глава Липецка Евгения Уваркина рассказала о своем желании привлечь на развитие Зеленого острова миллиард рублей частных инвестиций. А получилось, что денги выделены из городского бюджета!
Под этой новостью было оставлено больше 130 комментариев. Вот один из последних:
— Матерь божья, электричество вырубается несколько раз в неделю. По 6-8 часов света нет. Вот где проблема. Где-то такая шняга с водой. Это же базовые потребности, ау! Какие острова?
Тем временем «Строитель кафе на Центральном пляже пытается оспорить штраф». Речь идет о сумме в 40 000 рублей. Прокуратура возбудила административное дело в отношении ИП Шадрин Д.В., которое на винтовых сваях попыталось построить прямо на границе пляжа над урезом воды зону отдыха «Река», которая должна была функционировать круглый год. «Строящий кафе на Центральном пляже бизнесмен не согласен с прокуратурой». Он решил оспорить представление надзорного ведомства, так как официально получил участок в излучине реки Воронеж в аренду на пять лет с разрешением использовать территорию под нестационарный объект с оказанием услуг общественного питания. Комплекс «Река» должен был открыться 1 июля.
Вообще в Липецке даже официальные стройки редко заканчиваются вовремя. На этой неделе мы опубликовали об этом ряд статей. Просто их перечислим. «Липчане не попадут в обновленный «Октябрь» в День города» — руководитель подрядной организации не сдержал слово, некогда данное уже экс-мэру Евгении Уваркиной, из-за форс-мажорных обстоятельств. «Строители выбились из графика возведения школ в Липецке» — в ноябре прошлого года руководитель подрядной организации обещал мэру города завести здание под крышу в январе, но уже июль, а строители еще топчутся на третьем этаже. «Мэрия оштрафует подрядчика за срыв сроков сдачи детского городка в Молодежном парке» — хорошо хоть то, что он все-таки почти готов. «К обновленной площади Клименкова есть претензии и у жителей Тракторного, и у мэрии» — глава Липецка Роман Ченцов попросил профильный департамент адекватно отреагировать на выявленные недостатки благоустройства территории перед Дворцом культуры.
«Компания из Подмосковья разобрала половину моста под Липецком и на этом закончила работу» — с августа прошлого года жители трех сел ежедневно рискуют жизнью при переезде через наполовину демонтированный мост над ручьем Ериловка. Кстати, мы выяснили, что по заказчик оплатил подрядчику более 31 млн рублей щза работы, в том числе авансом, а за срыв контракта суд уже дважды оштрафовал московскую компанию: на 50 тысяч рублей и на 30 тысяч.
— 31 лям выплатите мне, а потом штрафуйте на 30 и 50 тыс. можно сразу... Чем не бизнес?! — отреагировал на происходящее Леший.
Ну и ну!
«В Крутых Хуторах сбежали два страуса». Этих самых крупных в мире птиц у себя в подворье держал местный житель. Одна из «сбежавших из курятника» попала на видео, снятое из автомобиля. Больше сообщений об экзотических животных не было.
«Женщина взяла в долг 954 тысячи рублей и умерла» — теперь деньги требуют у матери умершей. А «69-летняя липчанка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей» на указанные ей «безопасные счета», а позже пришла с повинной в полицию.
«Бывший глава Лебедянского района оштрафован на миллион рублей». Романа Панфилова судили по двум статьям Уголовного кодекса — за получение взятки и превышение должностных полномочий. Решение суда не вступило в силу. Прокуратура намерена его обжаловать как слишком мягкий.
«Лечить людей в Липецкой области почтальоны не будут» — в регионе отказались от сомнительного предложения «Почты России» о совмещении выдачи посылок с оказанием медицинских услуг.
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