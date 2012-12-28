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Общество
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сегодня, 12:02
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Лечить людей в Липецкой области почтальоны не будут
Предложения «Почты России» о совмещении выдачи посылок с оказанием медицинских услуг — не для нашего региона.
Действительно, сельским почтальонам не хватает денег. Их зарплата — меньше МРОТ. Ситуацию не спасает даже то, что почтовые отделения по сути давно стали магазинами, где можно купить даже велосипеды. Последний финансовый удар «Почте России» нанес ковид. Во-первых, во время эпидемии существенно сократилась доля населения пенсионного возраста — главных клиентов отделений связи, во-вторых, на время прекратился поток посылок из Китая, для профилактики заболевания оператором таких пересылок стал частный бизнес. Из открытых данных известно, что у «Почты России» — 33 миллиарда рублей невозвратных долгов.
— Чтобы спастись, два года назад «Почта России» направила президенту страны проект модернизации почтовых отделений в отдаленных и сельских населенных пунктах с бюджетом программы в пять миллиардов рублей. Главными пунктами проекта было обновление отделений связи и создание на из базе мини-МФЦ с аптекой. В Липецкой области в прошлом году такой апгрейд проведён в 37 почтовых отделениях, в этом — еще в четырех. В некоторых из них появились туалеты с автономной канализацией, — рассказали GOROD48 в правительстве области.
Однако с созданием МФЦ на селе дело в регионе не пошло. Причина — завышенный ценник «Почты России» за услуги. Так, за помощь в регистрации на портале Госуслуг почтовики запросили 800 рублей, за создание документов в системе — 1 200. По сути, речь шла о дофинансировании «Почты России» из областного бюджета. От этого в регионе отказались, так как в каждом сельсовете есть сотрудник, который получает ежемесячно из областного бюджета 1 200 рублей за помощь в оказании таких манипуляций. .
Появятся ли «почтальоны здоровья» в Липецкой области? Нет.
— «Почта России» хотела получить средства на создание аптечных пунктов при своих отделениях в селах с населением от 500 и больше человек. Но во всех таких населенных пунктах уже есть аптеки — с провизорами, холодильниками, необходимыми лицензиями. Так как у почтальонов нет необходимого среднего медицинского образования, они не имеют права даже измерить давление у клиента. В Липецкой области действует сеть фельдшерско-акушерских пунктов, где работают профессиональные медики. За пять последних лет в селах построены и оснащены необходимым минимумом оборудования 46 ФАПов. Из любого села до ФАПа можно добраться за 15-20 минут. Поэтому все предложения «Почты России» о том, что почтальонов можно научить диагностировать болезни и совершать медицинские манипуляции, не для нас. Это для районов Крайнего Севера, Сибири. У нас в регионе таких экспериментов не будет, — сказал наш собеседник в правительстве региона.
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