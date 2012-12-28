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858
сегодня, 12:02
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Лечить людей в Липецкой области почтальоны не будут

Предложения «Почты России» о совмещении выдачи посылок с оказанием медицинских услуг — не для нашего региона.

«Почта России» планирует открыть в сельских почтовых отделениях фельдшерско-акушерские пункты. Как сообщает «Парламентская газета», их работники будут диагностировать болезни и совершать медицинские манипуляции. Пилотный проект уже запущен в Ульяновской области, где после прохождения медицинской подготовки работники почты могут проводить несложные медицинские процедуры и выявлять опасные заболевания по их характерным признакам. Руководство «Почты России» заявляет, что вызов «почтальона здоровья» на дом — это дополнительная рабочая нагрузка на сотрудника, которая позволяет почтальону заработать больше. Также предполагается, что почтальоны могут подработать и сельскими библиотекарями — подобные проекты реализуются в Ленинградской и Смоленской областях. Сейчас этот опыт хотят распространить на всю страну, чтобы избежать закрытия нерентабельных почтовых отделений в глубинке.

Действительно, сельским почтальонам не хватает денег. Их зарплата — меньше МРОТ. Ситуацию не спасает даже то, что почтовые отделения по сути давно стали магазинами, где можно купить даже велосипеды. Последний финансовый удар «Почте России» нанес ковид. Во-первых, во время эпидемии существенно сократилась доля населения пенсионного возраста — главных клиентов отделений связи, во-вторых, на время прекратился поток посылок из Китая, для профилактики заболевания оператором таких пересылок стал частный бизнес. Из открытых данных известно, что у «Почты России» — 33 миллиарда рублей невозвратных долгов.

— Чтобы спастись, два года назад «Почта России» направила президенту страны проект модернизации почтовых отделений в отдаленных и сельских населенных пунктах с бюджетом программы в пять миллиардов рублей. Главными пунктами проекта было обновление отделений связи и создание на из базе мини-МФЦ с аптекой. В Липецкой области в прошлом году такой апгрейд проведён в 37 почтовых отделениях, в этом — еще в четырех. В некоторых из них появились туалеты с автономной канализацией, — рассказали GOROD48 в правительстве области.

Однако с созданием МФЦ на селе дело в регионе не пошло. Причина — завышенный ценник «Почты России» за услуги. Так, за помощь в регистрации на портале Госуслуг почтовики запросили 800 рублей, за создание документов в системе — 1 200. По сути, речь шла о дофинансировании «Почты России» из областного бюджета. От этого в регионе отказались, так как в каждом сельсовете есть сотрудник, который получает ежемесячно из областного бюджета 1 200 рублей за помощь в оказании таких манипуляций. .

Появятся ли «почтальоны здоровья» в Липецкой области? Нет.

— «Почта России» хотела получить средства на создание аптечных пунктов при своих отделениях в селах с населением от 500 и больше человек. Но во всех таких населенных пунктах уже есть аптеки — с провизорами, холодильниками, необходимыми лицензиями. Так как у почтальонов нет необходимого среднего медицинского образования, они не имеют права даже измерить давление у клиента. В Липецкой области действует сеть фельдшерско-акушерских пунктов, где работают профессиональные медики. За пять последних лет в селах построены и оснащены необходимым минимумом оборудования 46 ФАПов. Из любого села до ФАПа можно добраться за 15-20 минут. Поэтому все предложения «Почты России» о том, что почтальонов можно научить диагностировать болезни и совершать медицинские манипуляции, не для нас. Это для районов Крайнего Севера, Сибири. У нас в регионе таких экспериментов не будет, — сказал наш собеседник в правительстве региона.
Почта России
ФАП
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Комментарии (15)

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Опачки
6 минут назад
Это какой же умник придумал? Какая умная мысль! Даже если хорошо захочешь такое не придумаешь. А кто подписал этот документ тоже пойдет на почту на консультацию, чтобы разгрузить очередность в поликлинике? Глубоко сомневаюсь.
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Костья
7 минут назад
Для примера: может быть фельдшеров из ФАПов обязать еще разносить посылки, выдавать пенсии, а заодно выслушивать жалобы клиентов-пациентов и тут же, при необходимости проводить какие-то медицинские манипуляции. В ФАПе наладить продажу товаров широкого потребления, вплоть до велосипедов, мопедов, электросамокатов, автомобилей, автозапчастей и т. д., а заодно вести прием пациентов. Красота, да и только!
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Дед Митяй
15 минут назад
Скоро уборщицу посадят лечить народ! А роды, как в 40 -е годы, будет повитуха принимать.
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Е
3 минуты назад
Повитуха хоть опыт имела
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Мурка
19 минут назад
А роды тоже примут?
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911
23 минуты назад
Если эта структура не нужна, может её просто убрать?
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Лиза
32 минуты назад
Лучше бы зарплату почтальонам нормальную платили, а то навыдумывают всякую ерунду.
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Бабка Первая)
35 минут назад
Вот и хорошо. Даёшь связь с врачами по интернету, как давно обещано! Заплатил за душевный диалог со специалистом, который тебя знает, обновил рекомендации и не создавай ажиотаж с очередью, не напрягай родных с отвези-привези...)
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сказываются
45 минут назад
результаты егэ, не зря же его вводили
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Житель
56 минут назад
Еще шиномонтаж можно
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коля
57 минут назад
минимаркет открыть можно .идешь за посылкой .попутно делаешь не запланированые покупки.
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