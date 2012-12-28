Общество
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сегодня, 09:49
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В сквере Ворошилова началась подготовка к установке памятника купцу Хренникову
Площадка под памятник уже огорожена. Фигура купца уже готова.
Сам памятник почти готов, его отлили в одном из цехов НЛМК.
Так выглядит храм, который будет в руке держать купец Хренников: он финансировал строительство храма Святой Троицы, на месте которого теперь находится стадион «Металлург».
Медальон для ниши в постаменте. Так же будут выглядеть памятные медали, которые получат причастные к установке нового памятника.
Предварительная дата открытия памятника — 24 августа.
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