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сегодня, 09:49
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В сквере Ворошилова началась подготовка к установке памятника купцу Хренникову

Площадка под памятник уже огорожена. Фигура купца уже готова.

В сквере Ворошилова началась подготовка к установке памятника купцу Алексею Хренникову. Ранее GOROD48 сообщал, что памятник собирались установить к Дню города, но из-за замены тепломагистрали, работы могли отложить. Теперь выяснилось, что места хватит всем. Памятник установят ближе к гостинице. Территорию для монтажа уже огородили.



Сам памятник почти готов, его отлили в одном из цехов НЛМК.



Так выглядит храм, который будет в руке держать купец Хренников: он финансировал строительство храма Святой Троицы, на месте которого теперь находится стадион «Металлург».



Медальон для ниши в постаменте. Так же будут выглядеть памятные медали, которые получат причастные к установке нового памятника.

Предварительная дата открытия памятника — 24 августа.
памятник Хренникову
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Надя
18 минут назад
За чей счет праздник? Огласите, пожалуйста!!!
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Где стиль города?
20 минут назад
Мне кажется или как то неаккуратно вообще и криво сделана церковь,а так же и всё остальное будет? Посмотрим.Снести стадион и церковь там восстановить.Что толку то от этого стадиона))))) Город как винегрет.Всё везде не пришей к чему то рукав,как говорится,как и будущий 26 этажный дом,вместо гостиницы Турист.
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Рыночек-решала
47 минут назад
Господа управленцы, а можете нас всех вместе с собой в ещё более тёмные времена затащить?! Поставьте памятник кому-нибудь из 1400 годов.
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дед
42 минуты назад
В те времена порядку было больше,там бы не вякнул.
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Дед, думать не любишь?
27 минут назад
В те времена порядку было больше,там бы не вякнул. В те времена не было ни порядка, ни электричества, ни интернета. Каким вообще нужно быть человеком, чтобы радоваться общественному регрессу, и желать его.
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дед
3 минуты назад
В те времена не было ни порядка, ни электричества, ни интернета. Каким вообще нужно быть человеком, чтобы радоваться общественному регрессу, и желать его. В СССР было жильё бесплатное , ЖКУ по 2 рубля, и вода в гастраномах по 100 рублей за 5 литров не стоила. Это регресс? Хотя ты не жил в те времена,откуда тебе знать.
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селянин
48 минут назад
Нужно больше памятников,и желательно чтобы рядом было какое-то кафе,зона отдыха. Посмотрите в Санкт-Петербурге, каких только памятников нет, памятник поребрику,питерской шаверме, чижик-пыжик,самые необычные и интересные архитектурные решения.Тогда и туристы будут в Липецке, всё взаимосвязано....
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Пердимонокль
56 минут назад
Сквер Ворошилова, памятник Хренникову..... Логично)))
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житель центра
34 минуты назад
Прежнее название площади-Старобазарная,ты просто не в теме и не из Липецка.
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Пердимонокль
4 минуты назад
Прежнее название площади-Старобазарная,ты просто не в теме и не из Липецка. Диванным экспертам то оно виднее, но речь шла о сквере и его нынешнем названии))) И не в моих правилах чего-то доказывать всяким "тыкалкам")))
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Ага
40 минут назад
Площадь Революции и памятник жертвам т.н. политических репрессий..)))
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Ага
47 минут назад
Площадь Революции и памятник жертвам т.н. политических репрессий..)))
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Пердимонокль
2 минуты назад
Площадь Революции и памятник жертвам т.н. политических репрессий..))) Позволю себе не согласиться. В вашем примере как раз таки логика присутствует))) Если одним словом её выразить, то это слово Последствия)))
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Викторм
сегодня, 10:04
Разрешение кто-нибудь на это давал? Документация утверждена?
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Лерочка
56 минут назад
Тебе это зачем.
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