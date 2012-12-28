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сегодня, 11:58
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Школьники искали подработку на лето, а им предложили стать закладчиками

Жительница Липецка рассказала GOROD48 историю о том, как ее дети 15-ти и 17-ти лет искали подработку на лето и наткнулись на продавцов наркотиков.

Поиски сыновья женщины начали с помощью родительского аккаунта на сайте объявлений. Заинтересовались работой курьера. Написали автору объявления, заполнили анкету, честно сообщили свой возраст. Потенциальный работодатель, правда, не быстро, но ответил, и через Telegram. Он предложил ребятам зарплату в 20 000 рублей за полдня, и четко обозначил служебные обязанности — распространять наркотики.

Такой работой подростки не заинтересовались, и рассказали обо всем матери. Она обратилась в школу и городской департамент образования, чтобы предупредить других учеников и их родителей.

В городском департаменте образования женщине посоветовали написать заявление в полицию.

— Родителям нужно обязательно интересоваться, куда дети планируют трудоустраиваться. И интересоваться их перепиской. В случае подобных историй сразу обращаться в полицию, — рекомендует председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран в минувшие выходные получил сразу несколько обращений от родителей, детям которых предложили распространять наркотики. Причем не все из них искали работу. Некоторые просто получили рассылку в Telegram от некой Карины.

Омбудсмен направил эти сообщения в правоохранительные органы и в специальный чат-бот по проверке информации, которая наносит вред нравственному развитию детей.

«Доверяйте только проверенным работодателям (через знакомых, центры занятости, официальные интернет-порталы поиска работы); не допускайте вовлечение детей в различные подозрительные схемы; информируйте о подобных ситуациях, не замалчивайте и не поддавайтесь на уговоры (или угрозы) о строгой анонимности или конфиденциальности. Уважаемые родители, самое важное — поддерживайте ребёнка в его стремлении к самостоятельности и финансовой независимости, но на условии доверительных отношений! Только вы можете объяснить подростку и предостеречь его от опасности. Только вам он должен сам рассказать о сомнительных сообщениях и предложениях. Ваша чуткость к проблемам ребёнка поможет ему всё преодолеть!» —написал Юрий Таран в своем Telegram-канале.
работа на лето
школьники
наркотики
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Епископ
16 минут назад
Новость почему--то не заинтересовала правоохранительные структуры
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да уж
8 минут назад
Ну да,если бы велосипед украли,то быстро бы нашли и пятёрочку дали.
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Ника
36 минут назад
Дети должны отдыхать на каникулах. А знаете почему они хотят работать? Потому что их бабушки и дедушки заняты работой и папы и мамы. Они бьются и выживают от получки к получки. А дети понимают, что на карманные расходы денег в семье нет и тоже пытаются помочь.
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Позитив
19 минут назад
Ерунды не говорите!!! Сейчас детям не на карманные расходы нужны деньги, а на айфоны, брендовую одежду и т.д. Просто погулять с девушкой в парке или сходить в кино, не интересно. Надо в кафе, цветы, подарки.
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селянин
26 минут назад
А что в этом плохого,зарабатывать для себя, и знать цену деньгам в юном возрасте,а не клянчить деньги у родителей,которых и так не хватает.
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да уж
38 минут назад
А что вы хотели,21 век, в СССР такого не было.
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Позитив
18 минут назад
Такое впечатление, что Вы не жили при СССР!
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