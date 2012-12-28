Школьники искали подработку на лето, а им предложили стать закладчиками

Жительница Липецка рассказала GOROD48 историю о том, как ее дети 15-ти и 17-ти лет искали подработку на лето и наткнулись на продавцов наркотиков.Поиски сыновья женщины начали с помощью родительского аккаунта на сайте объявлений. Заинтересовались работой курьера. Написали автору объявления, заполнили анкету, честно сообщили свой возраст. Потенциальный работодатель, правда, не быстро, но ответил, и через Telegram. Он предложил ребятам зарплату в 20 000 рублей за полдня, и четко обозначил служебные обязанности — распространять наркотики.Такой работой подростки не заинтересовались, и рассказали обо всем матери. Она обратилась в школу и городской департамент образования, чтобы предупредить других учеников и их родителей.В городском департаменте образования женщине посоветовали написать заявление в полицию.— Родителям нужно обязательно интересоваться, куда дети планируют трудоустраиваться. И интересоваться их перепиской. В случае подобных историй сразу обращаться в полицию, — рекомендует председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран в минувшие выходные получил сразу несколько обращений от родителей, детям которых предложили распространять наркотики. Причем не все из них искали работу. Некоторые просто получили рассылку в Telegram от некой Карины.Омбудсмен направил эти сообщения в правоохранительные органы и в специальный чат-бот по проверке информации, которая наносит вред нравственному развитию детей.«Доверяйте только проверенным работодателям (через знакомых, центры занятости, официальные интернет-порталы поиска работы); не допускайте вовлечение детей в различные подозрительные схемы; информируйте о подобных ситуациях, не замалчивайте и не поддавайтесь на уговоры (или угрозы) о строгой анонимности или конфиденциальности. Уважаемые родители, самое важное — поддерживайте ребёнка в его стремлении к самостоятельности и финансовой независимости, но на условии доверительных отношений! Только вы можете объяснить подростку и предостеречь его от опасности. Только вам он должен сам рассказать о сомнительных сообщениях и предложениях. Ваша чуткость к проблемам ребёнка поможет ему всё преодолеть!» —написал Юрий Таран в своем Telegram-канале.