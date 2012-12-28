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Происшествия
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17 минут назад
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68-летней женщине мошенники предложили «новую меру соцподдержки» на защиту от вирусов
«Бесплатный сыр» обошёлся в 43 000 рублей.
У пенсионерки, действительно, была знакомая по имени Татьяна и она решила, что пишет она. Женщине сообщили, что на защиту от вирусов ей положена выплата в 7 000 рублей. Потом сумма увеличилась до 15 000 рублей. Пенсионерка, конечно, решила не отказываться от таких денег и передала номер своей банковской карты для их перечисления, а также пришедший на телефон SMS-код из пяти цифр. Также ей сообщили о необходимости подтвердить операцию, если вдруг позвонят из банка.
После того, как женщина выполнила все рекомендации, с её счёта пропали 7000 и 15 000 рублей. Кроме того, на пенсионерку был оформлен кредит на 21 000 рублей. То есть всего несуществующая выплата за защиту от вирусов стоила ей 43 000 рублей.
Потом женщина позвонила сестре и рассказала о случившемся. Та посоветовала обратиться в полицию.
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