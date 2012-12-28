68-летней женщине мошенники предложили «новую меру соцподдержки» на защиту от вирусов

«Бесплатный сыр» обошёлся в 43 000 рублей.

Мошенники изобретают всё новые и новые легенды для обмана доверчивых жителей Липецкой области. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в минувшие выходные в Тербунах в полицию обратилась 68-летняя женщина, которой 19 июня в менеджере написала женщина под ником «Татьяна» и сообщила, что пенсионерке подложена «новая мера соцподдержки на защиту от вирусов».У пенсионерки, действительно, была знакомая по имени Татьяна и она решила, что пишет она. Женщине сообщили, что на защиту от вирусов ей положена выплата в 7 000 рублей. Потом сумма увеличилась до 15 000 рублей. Пенсионерка, конечно, решила не отказываться от таких денег и передала номер своей банковской карты для их перечисления, а также пришедший на телефон SMS-код из пяти цифр. Также ей сообщили о необходимости подтвердить операцию, если вдруг позвонят из банка.После того, как женщина выполнила все рекомендации, с её счёта пропали 7000 и 15 000 рублей. Кроме того, на пенсионерку был оформлен кредит на 21 000 рублей. То есть всего несуществующая выплата за защиту от вирусов стоила ей 43 000 рублей.Потом женщина позвонила сестре и рассказала о случившемся. Та посоветовала обратиться в полицию.