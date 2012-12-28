Инфляция в Липецкой области несколько снизилась и составила 11,01%

Заметно подорожали мясо и кофе. Зато подешевели яйца, овощи и фрукты.

В мае цены в Липецкой области, по данным Росстата, выросли на 0,64% к апрелю. Годовая инфляция несколько снизилась и составила 11,01%. Но это выше, чем в целом по стране (9,88%).«Наибольший рост показали цены на продовольствие как в мае, так и за год. Значительно за месяц подорожали услуги, а в целом за год рост цен на них был выше, чем на потребительскую корзину в целом. Цены на непродовольственные товары в мае росли менее заметно. При этом за 12 месяцев они выросли меньше, чем все товары и услуги. С исключением сезонности цены в мае выросли меньше, чем в апреле. Среди причин – укрепление рубля, которое сказалось на ценах товаров и услуг, чувствительных к обменному курсу. Также снизился спрос на ряд товаров длительного пользования», – отмечают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.По данным Липецкого отделения Банка России, заметнее всего выросли цены на мясопродукты: подорожали свинина и мясо птицы. Главная причина – рост издержек производителей. Так, увеличились расходы на корма, ветеринарные препараты и обслуживание оборудования. Предприятия перенесли в цены возросшие затраты. В целом за 12 месяцев мясопродукты подорожали на 7,98%.Увеличились цены на кофе. Из-за неурожая в странах-производителях сократилось предложение зерен кофе. В результате выросли мировые цены на них. Соответственно, увеличились и расходы переработчиков на сырье. При этом рост цен продолжается на протяжении нескольких месяцев. Поэтому накопленный за год прирост цен на кофе составил 20,03%.Продолжили дешеветь яйца. Это связано с ростом объемов их производства в стране. За 12 месяцев яйца подешевели на 13,78%.Заметно подешевели местные огурцы и помидоры. Кроме того, стали дешевле импортные сладкий перец и бананы. В мае традиционно на прилавках растет доля импорта овощей и фруктов. А из-за укрепления рубля стоимость зарубежной продукции снизилась. Вместе с тем, цены на плодоовощную продукцию росли с октября прошлого года. В результате накопленный за 12 месяцев прирост цен оказался значимым (34,91%).Из непродовольственных товаров больше всего подорожали печатные издания. Это объясняется ростом издержек производителей на сырье, материалы и логистику. Также увеличились затраты на оплату труда из-за дефицита кадров. В итоге за год печатные издания подорожали на 10,7%.Повысились цены на инструменты и оборудование. Рост цен на эти товары связан с сезонным спросом. В частности, из-за начала дачного сезона вырос спрос на электрические триммеры. Это позволило производителям перенести в цены возросшие издержки. За 12 месяцев цены на инструменты и оборудование выросли на 5,9%.Подешевели зависимые от импорта товары: телевизоры и компьютеры. В мае из-за укрепления рубля у поставщиков снизились издержки на закупку этих товаров. Кроме того, интерес жителей региона к крупным покупкам снизился. Одна из причин – охлаждение потребительского кредитования. В целом за 12 месяцев телерадиотовары и компьютеры подешевели на 3,48% и 4,11% соответственно.В сфере услуг сильнее всего подорожали экскурсии и туры. В частности, подорожали поездки на отдых на Черноморском побережье и речные круизы по России. Основная причина – увеличение спроса на внутренний туризм. Кроме того, существенное влияние на динамику цен этих услуг оказывает сезонность. Накопленным итогом с мая прошлого года экскурсионные услуги выросли на 22,82%.Повысились цены на услуги пассажирского транспорта. В мае сезонно возрастает спрос на услуги железнодорожного транспорта. Кроме того, в этот период цены увеличиваются из-за динамического регулирования стоимости билетов на поезда дальнего следования. За 12 месяцев услуги пассажирского транспорта подорожали на 12,16%.Подешевели услуги в системе образования. Так, в мае стоимость занятия на курсах профессионального обучения снизилась. Сказался рост конкуренции на региональном рынке. В частности, в регионе расширилось предложение бесплатных образовательных курсов. Для привлечения клиентов образовательные центры предоставляли скидки. В целом за год темп прироста цен на услуги в системе образования составил 9,6%.Цены в Липецкой области в мае выросли больше, чем в целом по России. Так, в Липецкой области сильнее подорожали мясопродукты, в частности куриное мясо и свинина. В предыдущие три месяца цены на мясопродукты в регионе снижались, а по стране в целом росли. Сейчас они догоняют общероссийский рост.Вместе с тем, в Липецкой области подешевели услуги в системе образования, при этом в России их стоимость росла. В регионе увеличилось предложение бесплатных образовательных программ. Усилилась конкуренция между центрами профессионального обучения. Поэтому в мае в целях привлечения клиентов компании предлагали скидки.Годовая инфляция в Липецкой области несколько снизилась, но оставалась выше, чем в целом по стране. За 12 месяцев в регионе сильнее подорожали продукты питания и непродовольственные товары. Больше, чем по России в целом, повысились цены на плодоовощную продукцию, масло и жиры, а также легковые автомобили.Годовая инфляция по России, по данным Росстата, в мае снизилась до 9,88% (с 10,23% в апреле). Услуги и продукты в мае дорожали слабее, чем в апреле, но все еще высокими темпами. Причем в услугах зарубежного туризма и санаторно-оздоровительных услугах темп роста цен был даже выше обычного для этого месяца. А непродовольственные товары второй месяц подряд дешевели. Это отражает неравномерную динамику спроса, который в целом хотя и охлаждается, но все еще опережает рост предложения.