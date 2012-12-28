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Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Происшествия
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44 минуты назад
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Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
На ролике запечатлено, как один молодой человек требует от другого извинений, наносит ему пощёчину и заставляет встать на колени.
Видео расходится с комментарием: «Избивает парня и ставит на колени. Огромная просьба к органам привлечь данного пассажира и обратить внимание на данное преступление».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, данный ролик был выявлен полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет, но заявлений от участников и очевидцев конфликта не поступало. Пока они не установлены.
— Полиция изучит видео и даст правовую оценку происходящим событиям, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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