Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками

На ролике запечатлено, как один молодой человек требует от другого извинений, наносит ему пощёчину и заставляет встать на колени.

В соцсетях появилось очередное видео с молодёжными разборками в Липецке. На ролике запечатлено, как один молодой человек требует от другого за что-то извинений, потом даёт ему леща — наносит пощёчину, после чего получивший удар парень становится на колени и произносит: «Прошу прощения перед всеми за свои поступки и всё, что я сделал». После зрителям происходящего поступает рекомендация не общаться с принесшим извинения молодым человеком.Видео расходится с комментарием: «Избивает парня и ставит на колени. Огромная просьба к органам привлечь данного пассажира и обратить внимание на данное преступление».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, данный ролик был выявлен полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет, но заявлений от участников и очевидцев конфликта не поступало. Пока они не установлены.— Полиция изучит видео и даст правовую оценку происходящим событиям, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.