Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
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Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
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Происшествия
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сегодня, 09:00
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12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели из реанимации в обычную палату
Ее жизни ничего не угрожает.
— У пациентки были переломы конечностей и иные травмы. Все операции прошли успешно. Уже вчера вечером девочку перевели из реанимации в обычную палату травматологического отделения, в котором находится и ее семилетний брат. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили GOROD48 в клинике.
Напомним, что по вине пьяного водителя вечером 30 июня пострадала вся его семья, возвращавшаяся домой с отдыха на реке. Его жена погибла на месте аварии в перевернувшемся автомобиле «ВАЗ-2112», а двое детей, 7-летний мальчик и 12-летняя девочка, были травмированы и госпитализированы в областную детскую больницу.
Глава семейства, который пьяным сел за руль, в аварии не пострадал. Он задержан. Возможно, сегодня его арестуют. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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