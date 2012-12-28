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сегодня, 09:00
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12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели из реанимации в обычную палату

Ее жизни ничего не угрожает.

Вчера хирурги областной детской больницы весь день провели за операционным столом: они буквально собирали все кости у попавшей к ним 12-летней девочки, ставшей жертвой страшной воскресной аварии на дороге Становое–Троекурово–Лебедянь.

— У пациентки были переломы конечностей и иные травмы. Все операции прошли успешно. Уже вчера вечером девочку перевели из реанимации в обычную палату травматологического отделения, в котором находится и ее семилетний брат. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили GOROD48 в клинике.

Напомним, что по вине пьяного водителя вечером 30 июня пострадала вся его семья, возвращавшаяся домой с отдыха на реке. Его жена погибла на месте аварии в перевернувшемся автомобиле «ВАЗ-2112», а двое детей, 7-летний мальчик и 12-летняя девочка, были травмированы и госпитализированы в областную детскую больницу.

Глава семейства, который пьяным сел за руль, в аварии не пострадал. Он задержан. Возможно, сегодня его арестуют. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ДТП
дети
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Автомобилист
9 минут назад
Идиоты родители. Урок для всех, кто бухой за руль лезет. Правда бесполезный. Ведь алкаш пока людей не угробит, не успокоится!
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Александр Н.
11 минут назад
Скорейшего выздоровления, благодарность доктору, спасибо за его работу.
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Знаток
27 минут назад
Огромная благодарность доктору,который вчера спас ребенка!!!
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Человечность
47 минут назад
Как можно было садиться за руль многодетной отцу пьяным? Что за отец такой? Просто пьяный и с детьми- это беда! А тут за рулем с детьми! А мать куда смотрела? В этой беде жалко только детей!
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