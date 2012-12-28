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сегодня, 12:24
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Бывший глава Лебедянского района оштрафован на миллион рублей
Его осудили по двум статьям уголовного кодекса — за получение взятки и превышение должностных полномочий.
«Суд пришёл к выводу, что Роман Панфилов, занимая должность главы Лебедянского района, превысил свои должностные обязанности и принял незаконное решение об изменении условий муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования строительства многоквартирных жилых домов, что повлекло за собой незаконное заключение указанных контрактов с АО «Свой Дом», незаконное выделение АО «Свой Дом» земельных участков и незаконное перечисление указанной организации бюджетных денежных средств при отсутствии встречных обеспечительных мер. За это Роману Панфилову руководством АО «Свой Дом» незаконно оказаны услуги имущественного характера стоимостью 10 тысяч рублей, а именно выполнение кадастровых работ на земельном участке, принадлежащих бывшему главе района. Преступные действия Романа Панфилова привели к необоснованному возложению на администрацию Лебедянского района необеспеченного обязательства по перечислению АО «Свой Дом» 86 миллионов рублей, а затем, при неисполнении АО «Свой Дом» своих обязательств по контракту, к возникновению реального существенного материального ущерба на общую сумму 45 миллионов рублей», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
За передачу незаконного вознаграждения от имени юрлица АО «Свой Дом» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ и оштрафовано на 20 миллионов рублей.
Решение суда ещё не вступило в силу. Прокуратура намерена его обжаловать — по мнению гособвинения, приговор Роману Панфилову оказался слишком мягким.
Уголовное дело в отношении Романа Панфилова было возбуждено 21 февраля 2022 года, после доследственных действий СК, УФСБ и прокуратуры. 10 марта 2022 года суд отстранил Романа Панфилова от должности главы района.
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