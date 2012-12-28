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сегодня, 12:24
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Бывший глава Лебедянского района оштрафован на миллион рублей

Его осудили по двум статьям уголовного кодекса — за получение взятки и превышение должностных полномочий.

Бывший глава Лебедянского района Роман Панфилов признан виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в миллион рублей с пятилетним лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

«Суд пришёл к выводу, что Роман Панфилов, занимая должность главы Лебедянского района, превысил свои должностные обязанности и принял незаконное решение об изменении условий муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования строительства многоквартирных жилых домов, что повлекло за собой незаконное заключение указанных контрактов с АО «Свой Дом», незаконное выделение АО «Свой Дом» земельных участков и незаконное перечисление указанной организации бюджетных денежных средств при отсутствии встречных обеспечительных мер. За это Роману Панфилову руководством АО «Свой Дом» незаконно оказаны услуги имущественного характера стоимостью 10 тысяч рублей, а именно выполнение кадастровых работ на земельном участке, принадлежащих бывшему главе района. Преступные действия Романа Панфилова привели к необоснованному возложению на администрацию Лебедянского района необеспеченного обязательства по перечислению АО «Свой Дом» 86 миллионов рублей, а затем, при неисполнении АО «Свой Дом» своих обязательств по контракту, к возникновению реального существенного материального ущерба на общую сумму 45 миллионов рублей», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

За передачу незаконного вознаграждения от имени юрлица АО «Свой Дом» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ и оштрафовано на 20 миллионов рублей.

Решение суда ещё не вступило в силу. Прокуратура намерена его обжаловать — по мнению гособвинения, приговор Роману Панфилову оказался слишком мягким.

Уголовное дело в отношении Романа Панфилова было  возбуждено 21 февраля 2022 года, после доследственных действий СК, УФСБ и прокуратуры. 10 марта 2022 года суд отстранил Романа Панфилова от должности главы района. 
взятка
превышение должностных полномочий
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
?
22 минуты назад
А другой последователь, который пробыл в должности один год повышен в должности.
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45 лимонов
38 минут назад
Нормально для сельской местности.
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Зоркий
43 минуты назад
Итак, ущерб на 45 млн. руб. Штраф на Панфилова 1 млн, штраф незаконно обогатившейся компании - 20 млн. Вопрос: куда делись 24 млн. руб.?
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Нардеп
12 минут назад
Как обычно по карманам!))))
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Вуфель
45 минут назад
Когда тряхнут престарелого зама издатдома П. Что он вытворял при Королеве- это ужас! Отжимал премии у сотрудников в пользу своего кармана, печатал книжонки с бездарными своими стишонками на государственной бумаге, выписывал себе премии по 100-200 тысяч, как было записано в колдоговоре, мол, директор, тогда еще не бывший, может себе выписывать премии до 200 тысяч из всех источников доходов, в том числе за рекламу, которая при нем текла рекой. Не дадите коммент, дадим в других местах
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123
58 минут назад
отдохнет малость и по новой в управленцы. опять грести
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да уж
сегодня, 12:30
Тоже Роман...
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александр
51 минуту назад
укашка угловая по суду платит 9 млн рублей макаронной фабрике . " Лимак " Какая связь с макаронами ?
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