Происшествия
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7 минут назад
Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Среди погибших командир БТГ. Есть раненые.
Представители нашего региона на днях посетили место боя. Видели всё своими глазами. Показали фотографии и видеозаписи. Сложно понять, как бойцы смогли не просто выжить и устоять, но и отбросить противника. Но они смогли. Сделали.
Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Раненые бойцы после выписки из госпиталей смогут пройти реабилитацию в наших центрах. Все распоряжения даны. Будем ходатайствовать о представлении наших Героев к наградам», — написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Сформированная в области батальонно-тактическая группа «Липецк» была отправлена в зону СВО 5 июня.
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