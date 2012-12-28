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7 минут назад

Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта

Среди погибших командир БТГ. Есть раненые.

«Почти две недели наши ребята обороняли опорный пункт. Противник всеми силами старался их выбить. Артиллерия, штурмы, дроны. Обстрелы и атаки шли каждый день. Мужики не отступили. Не отдали ни сантиметра земли. Выполнили поставленную боевую задачу. К сожалению, есть погибшие. Среди них командир группы. Позывной Тулвеке. 

Представители нашего региона на днях посетили место боя. Видели всё своими глазами. Показали фотографии и видеозаписи. Сложно понять, как бойцы смогли не просто выжить и устоять, но и отбросить противника. Но они смогли. Сделали. 

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Раненые бойцы после выписки из госпиталей смогут пройти реабилитацию в наших центрах. Все распоряжения даны. Будем ходатайствовать о представлении наших Героев к наградам», — написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Сформированная в области батальонно-тактическая группа «Липецк» была отправлена в зону СВО 5 июня.

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