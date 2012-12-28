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Общество
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22 минуты назад
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Липчанам предлагают выбрать новое название для 12 остановок
Некие активисты сочли старые названия неактуальными.
Такая инициатива вызвала активное обсуждение. Кто-то выступил в поддержку этой инициативы, кто-то — против.
— В городе транспорта нет, а они думают, как обозвать остановки! Ребята, нам пофиг где стоять и вызывать такси! — написала Наталья Родина.
— Остановка «Сельскохозяйственный рынок» почему так называется? Там рынок строят или остановочный павильон старый откуда-то привезли? — съязвила Надежда Лаухина.
— Есть еще одна остановка с непонятным названием «Дом творчества», находится возле ТЦ «Чеснок». Название есть, а вот Домом творчества и не пахнет. Звучит, как плевок для детей и подростков. А между тем в этом районе проживает ОГРОМНОЕ количество детей, которым заняться реально нечем. Вокруг этой остановки расположены микрорайоны: 26,27, 28, 29, «Европейский», «Победа», — вступилась за молодежь Galina Umanova.
— Galina, давайте эту остановку переименуем в «Чеснок»! Где еще есть ТЦ с таким забавным названием? — перевела разговор в плоскость юмора Люба Любина.
— Поменять они вздумали названия! Ладно молодые, а пожилые как ориентироваться будут? — защитил старшее поколение Yaroslaw Budyrko.
— Yaroslaw, жить надо для молодых! И есть вещи, которые требуют изменений. И многие остановки — в том числе, — ответил ему Сергей Белый.
За новые названия предлагается проголосовать на сайте «Открытый Липецк» и в группе городской администрации «ВКонтакте». Голосование продлится до 18:00 16 июля. За первые сутки голосования в нему участвовали около 1100 горожан.
Кажется, что этот опрос будет не последним, ведь администратор группы мэрии в «ВК» в ответ на негодующие реплики липчан написал, что «список остановок, требующих переименования, гораздо шире. В данном случае департамент транспорта города решил запустить первую часть опроса жителей города».
Между тем сами остановки в Липецке не выдерживают никакой критики. В городе — масса разнотипных остановок, значительная часть которых находится в удручающем состоянии (некоторые из них стоят еще со времен Брежнева).
Есть уникальные, как, например, эта, на улице Ферросплавной. Ее просто обозначает железобетонная плита, лежащая на земле. А на остановке «9-й микрорайон» нет даже и этого: пассажиры вынужденно стоят на узкой полоске земли между дорогой и ограждением.
P.S. Как стало известно GOROD48, инициатором переименования остановок стал руководитель частной строительной компании, который таким образом решил пропиарить ее название.
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