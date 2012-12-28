Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
В гараже в Косыревке нашли немаркированную водку почти на 9,2 миллиона рублей: громкое дело бутлегеров направлено в суд
Общество
419
сегодня, 17:24
9
Строящий кафе на Центральном пляже бизнесмен не согласен с прокуратурой
Он решил оспорить представление надзорного ведомства.
Напомним, ИП Шадрин Д. Н. получил участок в излучине реки Воронеж на Центральном пляже в аренду на пять лет. Ему было разрешено использовать территорию для нестационарных объектов с оказанием услуг общественного питания.
Однако бизнесмен начал возводить свайную постройку, которую прокуратура потребовала снести, так как Шадрин, по мнению надзорного ведомства, нарушил Водный кодекс Российской Федерации.
Однако бизнесмен с этим не согласился. Он считает, что участок используется под размещения нестационарного объекта для оказания услуг общественного питания, то есть в строгом соответствии с разрешенным использованием земельного участка. А установка настила никак не противоречит Водному Кодексу РФ.
«Береговая полоса имеет специальный правовой режим — общее пользование. Установленный Водным Кодексом Российской Федерации, поэтому предоставление подобного земельного участка в пользование допускается при соблюдении условий об обеспечении свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
Таким образом, в каждом конкретном случае надлежит выяснять, препятствуют объекты, возведенные лицом, в чье пользование передан земельный участок с береговой линией, свободному пользованию населением береговой полосы водного объекта для передвижения и пребывания около него.
В данном конкретном случае сооружение (настил), возведенное ИП Шадрин Д.Н. не свидетельствует о невозможности свободного прохода по береговой полосе, осуществления спортивного и любительского рыболовстве, а также причаливания плавучих средств».
В прокуратуре отступаться не намерены. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства, в ближайшее время прокурором Правобережного района будут приняты дополнительные меры реагирования, в целях устранения нарушения закона, допущенного ИП Шадрин Д.Н.
0
0
1
0
4
Комментарии (9)