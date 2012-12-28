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сегодня, 17:24
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Строящий кафе на Центральном пляже бизнесмен не согласен с прокуратурой

Он решил оспорить представление надзорного ведомства.

В прокуратуру поступило письмо от ИП Шадрин Д.Н., в котором он объясняет, почему не выполняет предписание прокурора.

Напомним, ИП Шадрин Д. Н. получил участок в излучине реки Воронеж на Центральном пляже в аренду на пять лет. Ему было разрешено использовать территорию для нестационарных объектов с оказанием услуг общественного питания.

Однако бизнесмен начал возводить свайную постройку, которую прокуратура потребовала снести, так как Шадрин, по мнению надзорного ведомства, нарушил Водный кодекс Российской Федерации.

Однако бизнесмен с этим не согласился. Он считает, что участок используется под размещения нестационарного объекта для оказания услуг общественного питания, то есть в строгом соответствии с разрешенным использованием земельного участка. А установка настила никак не противоречит Водному Кодексу РФ.

«Береговая полоса имеет специальный правовой режим — общее пользование. Установленный Водным Кодексом Российской Федерации, поэтому предоставление подобного земельного участка в пользование допускается при соблюдении условий об обеспечении свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

Таким образом, в каждом конкретном случае надлежит выяснять, препятствуют объекты, возведенные лицом, в чье пользование передан земельный участок с береговой линией, свободному пользованию населением береговой полосы водного объекта для передвижения и пребывания около него.

В данном конкретном случае сооружение (настил), возведенное ИП Шадрин Д.Н. не свидетельствует о невозможности свободного прохода по береговой полосе, осуществления спортивного и любительского рыболовстве, а также причаливания плавучих средств».

В прокуратуре отступаться не намерены. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства, в ближайшее время прокурором Правобережного района будут приняты дополнительные меры реагирования, в целях устранения нарушения закона, допущенного ИП Шадрин Д.Н.
стройка
Центральный пляж
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
65+
18 минут назад
А кто сдал участок в аренду сколько бабла положил в карман ! Почему против него нет расследования .
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48
25 минут назад
Цитата: «Таким образом, в каждом конкретном случае надлежит выяснять, препятствуют объекты, возведенные лицом, в чье пользование передан земельный участок с береговой линией, свободному пользованию населением береговой полосы водного объекта для передвижения и пребывания около него» Интересно, как будут проверять? Например, отдыхающие уже не могут присесть на траву под тенью деревьев и поплавать в этом удобном участке реки. Так что да, препятствует
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Оля
26 минут назад
Надо просто за претить и всё Пусть на силикатных озёрах строют
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48
36 минут назад
Вот это уже наглость
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Эврика!
48 минут назад
Пусть строит, а когда закончит, по факту будет видно, препятствует или нет постройка свободному пользованию береговой полосой и т.д и т.п.
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Судья
48 минут назад
Кто разрешил? Необходимо проверить что за казачок, одни вредители.
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Депутат
сегодня, 17:45
Кто выдал разрешение? Он ещё в своей должности чиновника?
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Гостья
23 минуты назад
Нет,она ушла на повышение
Ответить
Ну, Ну..
сегодня, 17:45
Естественно, при получении разрешения на постройку, видимо, кому-то "закрыли" глаза, кого-то отблагодарили и т.д. и т.п.. Кто-то пообещал, что всё будет отлично. Вложены не малые средства уже и в само строительство. А тут смена начальства, руководителей, передвижения. Шум подняли жители. Вот теперь прокуратура стоит на своем. а предприниматель пытается отстоять своё
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