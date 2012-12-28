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Происшествия
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30 минут назад
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Утонувших уже 16: в Краснинском районе погиб мужчина
Как и многие из утонувших с начала лета, мужчина купался необорудованном для этого месте.
О том, что в пруду утонул человек спасателям сообщили в 17:30. Известно, что мужчина погиб в необорудованном для купания месте. Он стал 16-й жертвой воды в этом сезоне.
«Тело погибшего передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий. Обстоятельства его гибели и причина смерти устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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