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Общество
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сегодня, 15:11
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В Крутых Хуторах сбежали два страуса
Одного из них заметили у дороги.
Как оказалось, страус, и правда, потерялся. И не один.
Жители села Крутые Хутора рассказали GOROD48, что вчера вечером у их односельчанина, живущего на улице Первого Мая, сбежали сразу два страуса. Птиц искали всю ночь, но безуспешно.
Двух страусов житель Крутых Хуторов держит у себя в подворье просто для красоты.
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