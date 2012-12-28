В Крутых Хуторах сбежали два страуса

Одного из них заметили у дороги.

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Сегодня в редакцию GOROD48 с комментарием «Чей потеряшка?» прислали видео гуляющего утром в поле вдоль дороги в селе Крутые Хутора Липецкого округа страуса.Как оказалось, страус, и правда, потерялся. И не один.Жители села Крутые Хутора рассказали GOROD48, что вчера вечером у их односельчанина, живущего на улице Первого Мая, сбежали сразу два страуса. Птиц искали всю ночь, но безуспешно.Двух страусов житель Крутых Хуторов держит у себя в подворье просто для красоты.