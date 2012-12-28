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сегодня, 17:37
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Дело о погроме автомобилей в Матырском прекращено за истечением срока давности

А вот за кражу видеокамер враждующих с соседом мужа и жену оштрафовали на 25 000 рублей каждого.

По уголовному делу о краже и повреждении имущества в ходе соседского конфликта 11 июня 2023 года на улице Российской в поселке Матырский вынесен приговор.

«Из обвинительного заключения следует, что подсудимые – муж и жена принесли к дому соседа лестницу, по которой мужчина залез и срезал с креплений, установленных по периметру забора, на опорах придомовой территории пять камер наружного видеонаблюдения, причинив ущерб на сумму 2 350 рублей. В дальнейшем подсудимые умышленно нанесли удары по забору потерпевшего, от которых на нем образовались повреждения, а также сквозные отверстия, горизонтальные порезы, загибы, причинив ущерб в размере 30 008 рублей. Затем они прошли на придомовую территорию соседа и с помощью принесенных с собой неустановленных предметовумышленно уничтожили: два стула, шкаф, умывальник с тумбой, трос, три светильника, причинив материальный ущерб на общую сумму 5 250 рублей. После этого, подсудимые подошли к припаркованным там автомобилям и с использованием оцинкованного ведра и других неустановленных предметов, умышленно нанесли множественные удары по элементам кузова, стеклам автомобилей марок: «ДЭУ МАТИС», «Хундай Акцент», «Ниссан Экстрейл», «Митцубиси ASX», причинив владельцам автомобилей материальный ущерб на общую сумму 240 740 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подсудимые не отрицали, что срезали видеокамеры соседа, однако отрицали факт совершения кражи, утверждая, что корыстного мотива у них не было. Подсудимая не оспаривала, что в результате продолжительного конфликта и вражды с соседом, будучи в состоянии сильного эмоционального возбуждения, нанесла удар ведром по автомобилям, стоявшим у дома соседа. Она не могла вспомнить, сколько раз и по каким конкретно машинам она ударила. Мужчина утверждал, что не бил машины, а лишь однажды ударил по забору соседа.

Суд квалифицировал действия мужа и жены по отношению к автомобилям по части первой статьи 167 УК РФ – как умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, поскольку мотивом совершения преступления, явились личные неприязненные отношения, сложившиеся между ними и потерпевшим на протяжении длительного времени. Также суд указал, я и то обстоятельство, что поврежденные автомобили принадлежали не только потерпевшему, но и другим людям, а чувства неприязни были только к потерпевшему, само по себе не свидетельствует о наличии у тех хулиганских побуждений.

Но дело по 167-й статье было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

А вот за кражу камер муже и жене назначили штрафы по 25 тысяч рублей каждому.

Суд также взыскал в пользу потерпевшего соседа возмещение материального ущерба в 2350 рублей.

Гражданские иски собственников побитых автомобилей о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения с сохранением за потерпевшими права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Видео -  vk.com/na_doroge48
соседи
конфликт
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Максим
10 минут назад
Алла, в Израиле можно.
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Алла
36 минут назад
А за порванный баннер можно семь лет получить
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Спрутс
39 минут назад
Отмените эти идиотские сроки, они работают почти исключительно в интересах преступников...
Ответить
Спрутс
42 минуты назад
ещё и реабилитировали... Когда уже будем за убийства освобождать?
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Когда
36 минут назад
Будет как в Америке и Европе.
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Спрутс
43 минуты назад
Уже коллекторы не нужны, машины можно бить просто, если ты блатной.
Ответить
Позор
сегодня, 18:31
Полиции будто не существует. Как же стыдно за это , лень или спланировано за свой интерес ничего не стали предпринимать
Ответить
коррупционер
сегодня, 18:30
а че так можо было
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Пенсионэр
сегодня, 18:25
В России можно ФСЁ!
Ответить
Русский
сегодня, 18:25
Прикольно...
Ответить
Что за лев
сегодня, 18:20
этот тигр
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