Дело о погроме автомобилей в Матырском прекращено за истечением срока давности

А вот за кражу видеокамер враждующих с соседом мужа и жену оштрафовали на 25 000 рублей каждого.

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По уголовному делу о краже и повреждении имущества в ходе соседского конфликта 11 июня 2023 года на улице Российской в поселке Матырский вынесен приговор.«Из обвинительного заключения следует, что подсудимые – муж и жена принесли к дому соседа лестницу, по которой мужчина залез и срезал с креплений, установленных по периметру забора, на опорах придомовой территории пять камер наружного видеонаблюдения, причинив ущерб на сумму 2 350 рублей. В дальнейшем подсудимые умышленно нанесли удары по забору потерпевшего, от которых на нем образовались повреждения, а также сквозные отверстия, горизонтальные порезы, загибы, причинив ущерб в размере 30 008 рублей. Затем они прошли на придомовую территорию соседа и с помощью принесенных с собой неустановленных предметовумышленно уничтожили: два стула, шкаф, умывальник с тумбой, трос, три светильника, причинив материальный ущерб на общую сумму 5 250 рублей. После этого, подсудимые подошли к припаркованным там автомобилям и с использованием оцинкованного ведра и других неустановленных предметов, умышленно нанесли множественные удары по элементам кузова, стеклам автомобилей марок: «ДЭУ МАТИС», «Хундай Акцент», «Ниссан Экстрейл», «Митцубиси ASX», причинив владельцам автомобилей материальный ущерб на общую сумму 240 740 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Подсудимые не отрицали, что срезали видеокамеры соседа, однако отрицали факт совершения кражи, утверждая, что корыстного мотива у них не было. Подсудимая не оспаривала, что в результате продолжительного конфликта и вражды с соседом, будучи в состоянии сильного эмоционального возбуждения, нанесла удар ведром по автомобилям, стоявшим у дома соседа. Она не могла вспомнить, сколько раз и по каким конкретно машинам она ударила. Мужчина утверждал, что не бил машины, а лишь однажды ударил по забору соседа.Суд квалифицировал действия мужа и жены по отношению к автомобилям по части первой статьи 167 УК РФ – как умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, поскольку мотивом совершения преступления, явились личные неприязненные отношения, сложившиеся между ними и потерпевшим на протяжении длительного времени. Также суд указал, я и то обстоятельство, что поврежденные автомобили принадлежали не только потерпевшему, но и другим людям, а чувства неприязни были только к потерпевшему, само по себе не свидетельствует о наличии у тех хулиганских побуждений.Но дело по 167-й статье было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.А вот за кражу камер муже и жене назначили штрафы по 25 тысяч рублей каждому.Суд также взыскал в пользу потерпевшего соседа возмещение материального ущерба в 2350 рублей.Гражданские иски собственников побитых автомобилей о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения с сохранением за потерпевшими права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.