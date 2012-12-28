В Липецке временно приостановлен отлов собак

Старый контракт на отлов бездомных животных окончился, а новый еще не заключен.

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В Липецкие закончился муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных.«Контракт на отлов животных без хозяина закрыт. Дополнительное финансирование из областного бюджета доведено, в настоящее время формируется закупка», — рассказали GOROD48 администрации Липецка.Тем временем жители «Университетского» пожаловались на бездомных собак, которых они заметили на одной из спортивных площадок.«Вечерами они обитают поблизости от территории «Зеленхоза», а утром и днем бегают по «Университетскому» и ЖК «Виктория»», — рассказала жительница района.