Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
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сегодня, 15:09
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В Липецке временно приостановлен отлов собак
Старый контракт на отлов бездомных животных окончился, а новый еще не заключен.
«Контракт на отлов животных без хозяина закрыт. Дополнительное финансирование из областного бюджета доведено, в настоящее время формируется закупка», — рассказали GOROD48 администрации Липецка.
Тем временем жители «Университетского» пожаловались на бездомных собак, которых они заметили на одной из спортивных площадок.
«Вечерами они обитают поблизости от территории «Зеленхоза», а утром и днем бегают по «Университетскому» и ЖК «Виктория»», — рассказала жительница района.
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