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сегодня, 15:09
12

В Липецке временно приостановлен отлов собак

Старый контракт на отлов бездомных животных окончился, а новый еще не заключен.

В Липецкие закончился муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных.

«Контракт на отлов животных без хозяина закрыт. Дополнительное финансирование из областного бюджета доведено, в настоящее время формируется закупка», — рассказали GOROD48 администрации Липецка.

Тем временем жители «Университетского» пожаловались на бездомных собак, которых они заметили на одной из спортивных площадок.

«Вечерами они обитают поблизости от территории «Зеленхоза», а утром и днем бегают по «Университетскому» и ЖК «Виктория»», — рассказала жительница района.
собаки
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Пригласите
16 минут назад
Иринка знает как работать
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Либерман
22 минуты назад
Пусть каждая собака найдется и обретет хозяина ! Очень жаль их ..
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Гость
53 минуты назад
А может пора инициировать контракт на вылов выгуливающих собак без намордников?
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ГОСТЬ53
45 минут назад
Себе надень и подумай, что ты делаешь не так...
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Деревенский
14 минут назад
Себе надень и подумай, что ты делаешь не так... Если нет денежек, скинемся.
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Майкол джексан
57 минут назад
Какие собаки, их всех переловили. Тока мопсики гуляют.
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Навеяло
59 минут назад
Был конкракт, сейчас антракт.
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Странная тенденция
сегодня, 15:33
Там где общаги и хостелы незаменимых специалистов проблема с собачками не стоит.
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Бродячий Пёс Динго
сегодня, 15:25
Пускай и дальше гуляют собаки по городу жаль их не надо их отлавливать больше
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смотритель зоопарка
сегодня, 15:17
классика жанра, это же самые лакомые контракты... новый поставщик денег заработал и тихонечко ушел, зная как могут быть последствия....
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Я
8 минут назад
Пригласите корейцев они быстро решат данную проблему.
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До этого
16 минут назад
Сколько дали ?
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