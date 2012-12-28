Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, новый министр и нетопырь в квартире

Сегодня, 23 июня, стало известно, на сколько повысятся коммунальные тарифы, о назначении регионального министра внутренней политики, и спасатели выросли из квартиры летучую мышь.