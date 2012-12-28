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43 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: повышение тарифов, новый министр и нетопырь в квартире

Сегодня, 23 июня, стало известно, на сколько повысятся коммунальные тарифы, о назначении регионального министра внутренней политики, и спасатели выросли из квартиры летучую мышь.

Ожидаемая и неприятная новость — с 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. Больше всего — на отопление — на 14,2%. Остальные, в среднем, на 10%.

Новость набрала около сотни гневных комментариев.

«Это в телевизоре зарплаты растут, вот пускай, кто этим телевизором живет, тому и тарифы поднимают. Остальные без соли доедают», — предложил Нормальный.

«Кто зарплаты прибавит на 14% и пенсии? Душат простой народ со всех сторон! Еще и оказывают некачественно свои услуги: то тепло еле-еле греет, то вода ржавая, то света нет», — возмущается Нервная мать.

«Мы с вами главные герои реалити-шоу: Последний герой!», — считает Не удивительно.

«Спрашивается, кто разрешил поднимать тарифы выше инфляции?», — поинтересовался комментатор.

«Цены растут, а качество услуг падает», — заметил Липчанин76.

И как подтверждение плохого качества услуг — на лестнице при входе в первый подъезд дома № 5 по улице Космонавтов образовалась дыра. Пока сотрудники УК решают, как ее заделать, жильцы ходят через другой вход, тоже требующий ремонта.

«Это коммунисты виноваты. Не могли на 200 лет дом сделать, чтоб не ремонтировать», — съязвил Швондер.

Сегодня с ало известно об очередной перестановке в правительстве Липецкой области. Министром внутренней политики с 30 июня станет Светлана Яковлева, до этого менее года работавшая вице-мэром Липецка.



Кресло министра ей освободит Алексей Кащеев, также проработавший в этой должности менее года. Кащеев сменит Игоря Гречуху на посту министра региональной безопасности. Из троих только Гречуха занимал должность почти четыре года — он продолжил карьеру в структурах администрации президента России. 

«Как они там сами ориентируются, кто и кем работает? При такой скорости смены всяких руководителей, их трудно запомнить», — пожаловался Алоизий.

Жильцы одной из многоэтажек на улице Коцаря испугались летучей мыши, залетевшей в квартиру и позвонили спасателям. Те поймали животное и выпустили на волю, добавив, что бояться летучих мышей не нужно — они безвредны для людей. Но самим ловить их, а также кормить и гладить не надо. Лучше позвать специалистов.



«Измельчал нынче вампир», — посмеялся ттт.

«Ко мне трижды залетали через дырявую сетку стрижи. Два раза я их выпроваживал назад, поймав банным полотенцем. И закрыл форточку наглухо. Но когда в третий раз в одной из комнат через день начал летать снова стриж.Тут я задумался, а не сходить ли в церковь», — поделился наблюдением Ион.

«О! Срочно завожу себе нетопыря. Пусть комаров отлавливает», — предложил идею Покусанный.

И еще про одну напасть. От укусов клещей в Липецкой области уже пострадали 3056 человек, из них 1445 детей.

Завтра немного потеплеет — лето все-таки! По прогнозам синоптиков, в Липецке — от +21 до +23 градусов.

И обратите внимание, завтра с утра часть улицы Липовской перекрывается для ремонта теплотрассы.

вечЁрка
тарифы
кадры
летучая мышь
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Комментарии (1)

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777
12 минут назад
Рост тарифов на ЖКХ это очередной вклад в инфляцию, замкнутый круг.
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