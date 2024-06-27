Общество
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На благоустройство Зеленого острова выделены 298 миллионов рублей
Работы должны быть завершены к концу года.
Название тендера «Выполнение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» на объекте: «Зеленый остров. 3 этап». Заказчик — МКУ «Управление строительства города Липецка». Сроки окончания работ — 31 декабря этого года.
Согласно проектной документации, остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную площадку, рекреационную зону и зону массовых мероприятий. В экспликации указаны площадки для баскетбола, мини-футбола, пляжного волейбола, бадминтона, стритбола и йоги. Рекреационная зона предоставит отдыхающим видовые площадки, амфитеатр, беседки, теневые навесы, возможность подкрепиться в точках быстрого питания. Зона массовых мероприятий предназначена для концертов, фестивалей и спортивных соревнований. Самой большой станет детская зона: с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком.
Напомним, что в январе этого года на встрече с представителями госкопорации «ВЭБ.РФ» и Агентства стратегических инициатив глава Липецка Евгения Уваркина рассказала о нескольких проектах, которые ей хотелось бы реализовать с помощью частных инвесторов. В частности, о преобразовании Зеленого острова в остров «Зеленое Ядро» и всероссийском парке аттракционов «Летающий лис» в районе «взлетки».
Первый проект предполагает оборудование зон для семейного отдыха, спорта, развития творческих навыков. Второй — аттракционы, которые будут привлекать туристов со всего Центрального Черноземья. На остров в январе требовался миллиард рублей, на парк развлечений — 1,5 миллиарда. Источником возврата инвестиций мэр тогда назвала выручку от продажи билетов и иных платных услуг.
Ранее правительство области опубликовало эскизы будущих спортивных площадок острова. А макет пространства для семейного отдыха представлялся на выставке «Россия».
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