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35 минут назад
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На благоустройство Зеленого острова выделены 298 миллионов рублей

Работы должны быть завершены к концу года.

Мэрия Липецка ищет подрядчика на благоустройство Зеленого острова. На сайте госзакупок объявлены соответствующие торги со стартовой ценой работ в 298 млн рублей.

Название тендера «Выполнение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» на объекте: «Зеленый остров. 3 этап». Заказчик — МКУ «Управление строительства города Липецка». Сроки окончания работ — 31 декабря этого года.

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Согласно проектной документации, остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную площадку, рекреационную зону и зону массовых мероприятий. В экспликации указаны площадки для баскетбола, мини-футбола, пляжного волейбола, бадминтона, стритбола и йоги. Рекреационная зона предоставит отдыхающим видовые площадки, амфитеатр, беседки, теневые навесы, возможность подкрепиться в точках быстрого питания. Зона массовых мероприятий предназначена для концертов, фестивалей и спортивных соревнований. Самой большой станет детская зона: с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком.

Напомним, что в январе этого года на встрече с представителями госкопорации «ВЭБ.РФ» и Агентства стратегических инициатив глава Липецка Евгения Уваркина рассказала о нескольких проектах, которые ей хотелось бы реализовать с помощью частных инвесторов. В частности, о преобразовании Зеленого острова в остров «Зеленое Ядро» и всероссийском парке аттракционов «Летающий лис» в районе «взлетки».

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Первый проект предполагает оборудование зон для семейного отдыха, спорта, развития творческих навыков. Второй — аттракционы, которые будут привлекать туристов со всего Центрального Черноземья. На остров в январе требовался миллиард рублей, на парк развлечений — 1,5 миллиарда. Источником возврата инвестиций мэр тогда назвала выручку от продажи билетов и иных платных услуг.

Ранее правительство области опубликовало эскизы будущих спортивных площадок острова. А макет пространства для семейного отдыха представлялся на выставке «Россия».

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Зеленый остров
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
О, да!
6 минут назад
И всё это на шлаке и под заводскими трубами! Приезжайте, гости дорогие! Дышите глубже! Деревья как сохли в городе, так и сохнут. И молодые и старые, воды то нет! Так же как Кудыкина гора - что не делай, а всё равно выгоревшее поле под палящим солнцем!
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Интересно
9 минут назад
А где те миллионы, которые ранее выделялись на благоустройство острова. Не трудно найти в сети прошлые заметки об этом.
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911
15 минут назад
Больше не на что деньги тратить??? Бога не боитесь?
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Елена
16 минут назад
Т.е. все вопросы в городе уже решены. Осталось за 2,5 млрд. Островок со взлётной обустроить.
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Лысый Остров
27 минут назад
И всё это под палящим солнцем!
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строитель
27 минут назад
Если начнут что-то возвышать,то и небоскрёб построить не долго....... ))))))))))))))))))))))))))))
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ттт
27 минут назад
правильно, в водные и электро сети инвестировать не будем. В мини-футбол будем.
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Угу
12 минут назад
То одного ресурса нет, то другого из-за аварий на сетях. Автобус не дождешься после обеда... Трамвайные маршруты нуждаются в пересмотре ( 3-5 человек катаются от 9 мкр до рынка). Тошнотворные бары размножаются спорами, как грибы. И вот. Предлагают компенсировать всю эту шнягу каруселями и сборищами на бедном острове.
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да уж
29 минут назад
Да-да... Оптимизма у экс-мэра было не занимать....
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