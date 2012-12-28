Происшествия
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12 минут назад
Подробности ночной атаки: БПЛА сбили над промышленной зоной «Липецк»
Если верить официальным сообщениям, то пострадала только баня.
Там сообщили, что все 9 сбитых БПЛА были уничтожены в небе над промышленной зоной «Липецк».
Как ранее уже было известно, части одного из дронов упали и повредили крышу жилого дома в частном секторе. В мэрии уточнили, что смертоносные обломки угодили в баню на одном из частных подворий, не причинив вреда жителям.
Сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники. Как только они позволят, можно будет приступить к восстановительным работам. На месте побывал мэр Липецка Роман Ченцов, который подтвердил сделанное им ранее обещание устранить последствия в максимально короткий срок.
Фото Telegram-канала мэрии
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