Подробности ночной атаки: БПЛА сбили над промышленной зоной «Липецк»

Если верить официальным сообщениям, то пострадала только баня.

Сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники. Как только они позволят, можно будет приступить к восстановительным работам. На месте побывал мэр Липецка Роман Ченцов, который подтвердил сделанное им ранее обещание устранить последствия в максимально короткий срок.















Фото Telegram-канала мэрии



Некоторые подробности борьбы с беспилотными летательными аппаратами сегодня ночью в Липецке появились в Telegram-канале мэрии.Там сообщили, что все 9 сбитых БПЛА были уничтожены в небе над промышленной зоной «Липецк».Как ранее уже было известно, части одного из дронов упали и повредили крышу жилого дома в частном секторе. В мэрии уточнили, что смертоносные обломки угодили в баню на одном из частных подворий, не причинив вреда жителям.