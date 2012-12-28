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9 минут назад

Обезвреживание обломков БПЛА продолжается, липчане могут услышать взрывы

Губернатор Игорь Артамонов рассказал о продолжающемся обезвреживании обломков сбитых ночью в Липецке беспилотников:

«Наши специалисты продолжают обезвреживание фрагментов сбитых ночью БПЛА. В том числе путём их уничтожения. Из-за этого жители ряда районов Липецка могут слышать хлопки. Угрозы нет. Взрывотехники соблюдают все меры безопасности».

Беспилотники были сбиты над промышленной зоной Липецка этой ночью, губернатор и и Минобороны сообщили о девяти упавших БПЛА.

На НЛМК заявили, что атака роя беспилотников ущерба предприятию не нанесла.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела. 

Анализ интенсивности пустых ударов по объектам гражданской инфраструктуры позволяет предположить, что их реальная цель — поиск провалов в системе ПВО региона для возможности организации дальнейших атак на иные цели в северном направлении, в том числе на объекты энергосистемы», — говорится в заявлении Новолипецкого металлургического комбината.

Обломки одного БПЛА повредили крышу дома и баню в районе Тракторный. 


БПЛА
воздушная тревога
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