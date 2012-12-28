Общество
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Андрею Теперику и Эдуарду Белану установят памятный знак
Его готовят к 25-летию гибели омоновцев.
Памятный знак будет установлен на улице Теперика в 26 микрорайоне.
Напомним, предложение установить памятник омоновцам первоначально исходило от семьи Андрея Теперика.
Омоновцы Андрей Теперик и Эдуард Белан погибли в 1999 году во время нападения боевиков на Дагестан. При обороне села Новолакское Андрей Теперик в критический момент боя вызвал огонь на себя, прикрыв раненных товарищей, которые смогли спастись. Врач-хирург Эдуард Белан был захвачен боевиками и зверски убит.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Российской Федерации Теперик и Белан посмертно удостоены медали «Золотая Звезда» и звания Герой Российской Федерации. Имена омоновцев носят две липецкие улицы. Кроме того имя Андрея Теперика присвоено средней школе № 25, в которой он учился, а имя Эдуарда Белана Липецкому областному детскому дому.
Памятник Героям России будет установлен по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
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