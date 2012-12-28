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34 минуты назад
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Липчане не попадут в обновленный «Октябрь» в День города

Руководитель подрядной организации не сдержал слово, данное уже экс-мэру Евгении Уваркиной, из-за форс-мажорных обстоятельств.

Осенью прошлого года глава Липецка Евгения Уваркина буквально клещами вытащила из директора компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрея Бугакова обещание закончить реконструкцию ККЗ «Октябрь» к Дню города.

— Вместе с архитектором проекта, вместе с застройщиком дорабатываем детали. Это должен быть самый яркий культурный объект Липецка. Официально мы откроем новый «Октябрь» летом, в День города. Поэтому хотелось бы приурочить к этой дате торжественное открытие многофункционального концертного зала, — сказала тогда мэр.

Но этого не случится. Как сказал GOROD48 Андрей Бугаков, он бы сам очень этого хотел, но планам помешали форс-мажорные обстоятельства. В первую очередь, сложности с поставкой уникального для Липецка сценического оборудования, частично импортного. Из-за санкций его пришлось переоформлять на других поставщиков, менять номенклатуру. Весь комплект оборудования в Липецк придет как раз в День города, и на его монтаж уйдет остаток июля. Поэтому обновленный «Октябрь» подрядчик сдаст заказчику к 31 июля, когда по графику и должны быть завершены все работы.

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— Сейчас объект готов на более чем 95%. Мы заканчиваем благоустройство вокруг здания, внутри собираем реечные потолки и акустические системы, завершаем монтаж лифта для маломобильных людей — его не было в том старом «Октябре» изначально. Осталось установить новые кресла, доделать разные дизайнерские штучки ну и, как говорится, помыться, приготовить здание к эксплуатации, — сказал Андрей Бугаков.

Но почему бы к Дню города не снять забор вокруг «Октября»?

— Не могу. Де-юре до конца строительства я остаюсь хозяином территории, отвечаю за нее. Если бы я снял забор до завершения работ, то открыл бы строительную площадку для посторонних. Не дай бог что-то случится, кому придется отвечать? Кстати, основной концертной площадкой в этот День города будет не площадь Петра Великого, а площадь Ленина-Соборная, где недавно прошел бал выпускников «Липецкие зори». Так что востребованности территории у «Октября» не будет, — ответил подрядчик.

Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей. Он станет многофункциональным концертным залом. Помимо концертов в нем будут проводить семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы. На первом этаже здания появятся помещения для занятий вокалом, гримерные, зрительный зал на 644 места, конференц-зал на 72 места, технические и вспомогательные помещения. На втором будет буфет, место отдыха, информационный центр и административные помещения. 
«Октябрь»
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Не в первый раз
1 минуту назад
Очноь многие подрядчики не сдержали слово пацана по разным объектам города..
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Неприемлемо
14 минут назад
Про ЦУМ услышать бы ещё,20 лет не могут построить.Центр города блин.Рядом здание красное на Зегеля полуразрушенное стоит,памятник.Китайцы за пару месяцев кварталы возводят с небоскрёбами,а у нас мостик маленький 1,5 года делают((((((((
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Нервная мать
25 минут назад
А куда мы, липчане, попадем? Никуда, если только на тот свет! Да и не до представлений уже. И так кино каждый день - трагикомедия! На улице Горького из колодца вода бежит, как река! Рядом- раскопка "Квадры".И никого! То отопления нет, то воды, то цены, как на дрожжах! Чем не кино, а? Только конец печальный!
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