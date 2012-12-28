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Общество
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34 минуты назад
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Липчане не попадут в обновленный «Октябрь» в День города
Руководитель подрядной организации не сдержал слово, данное уже экс-мэру Евгении Уваркиной, из-за форс-мажорных обстоятельств.
— Вместе с архитектором проекта, вместе с застройщиком дорабатываем детали. Это должен быть самый яркий культурный объект Липецка. Официально мы откроем новый «Октябрь» летом, в День города. Поэтому хотелось бы приурочить к этой дате торжественное открытие многофункционального концертного зала, — сказала тогда мэр.
Но этого не случится. Как сказал GOROD48 Андрей Бугаков, он бы сам очень этого хотел, но планам помешали форс-мажорные обстоятельства. В первую очередь, сложности с поставкой уникального для Липецка сценического оборудования, частично импортного. Из-за санкций его пришлось переоформлять на других поставщиков, менять номенклатуру. Весь комплект оборудования в Липецк придет как раз в День города, и на его монтаж уйдет остаток июля. Поэтому обновленный «Октябрь» подрядчик сдаст заказчику к 31 июля, когда по графику и должны быть завершены все работы.
— Сейчас объект готов на более чем 95%. Мы заканчиваем благоустройство вокруг здания, внутри собираем реечные потолки и акустические системы, завершаем монтаж лифта для маломобильных людей — его не было в том старом «Октябре» изначально. Осталось установить новые кресла, доделать разные дизайнерские штучки ну и, как говорится, помыться, приготовить здание к эксплуатации, — сказал Андрей Бугаков.
Но почему бы к Дню города не снять забор вокруг «Октября»?
— Не могу. Де-юре до конца строительства я остаюсь хозяином территории, отвечаю за нее. Если бы я снял забор до завершения работ, то открыл бы строительную площадку для посторонних. Не дай бог что-то случится, кому придется отвечать? Кстати, основной концертной площадкой в этот День города будет не площадь Петра Великого, а площадь Ленина-Соборная, где недавно прошел бал выпускников «Липецкие зори». Так что востребованности территории у «Октября» не будет, — ответил подрядчик.
Напомним, что на реконструкцию «Октября» по нацпроекту «Культура» выделено почти 950 млн рублей. Он станет многофункциональным концертным залом. Помимо концертов в нем будут проводить семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы. На первом этаже здания появятся помещения для занятий вокалом, гримерные, зрительный зал на 644 места, конференц-зал на 72 места, технические и вспомогательные помещения. На втором будет буфет, место отдыха, информационный центр и административные помещения.
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