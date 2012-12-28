Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Бизнес
Мальчик-с-пальчик: в Липецке торжественно выписали малыша, который родился с весом 480 граммов
Общество
В Становом похоронят участника СВО
Общество
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Происшествия
В Липецкой области два человека получили солнечные удары
Общество
Водитель «ГАЗели» проехал по человеку и скрылся с места аварии
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Крутых Хуторах сбежали два страуса
Общество
Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
Происшествия
Студеновская в сторону центра встала из-за сломавшегося автобуса
Общество
В Липецкой области до +35, дожди, грозы, возможен град
Погода в Липецке
Читать все
64-летний липчанин показал мошенникам экран телефона и лишился 4,7 миллиона рублей
Происшествия
Октябрьский мост полностью заасфальтировали
Общество
Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
Происшествия
На Центральном пляже и на Тракторном снова можно купаться
Общество
В квартире на Меркулова пошел дождь: вода сочилась из люстры и выключателя
Общество
48-летнюю женщину подозревают в краже 970 000 рублей с банковского счета родственника
Происшествия
Сотрудницы банка предотвратили два мошенничества: на миллион и 800 тысяч рублей
Происшествия
Строители выбились из графика возведения школ в Липецке
Общество
В Чаплыгине молния попала в дом и он загорелся
Происшествия
Банк пожаловался в антимонопольный орган на кооператив из-за схожего названия
Общество
Читать все
Общество
254
30 минут назад
1

Строители выбились из графика возведения школ в Липецке

В ноябре прошлого года руководитель одной подрядной организации обещал мэру города завести здание под крышу в январе, но уже июль, а строители еще не возвели третий этаж.

В прошлом году в Липецке приступили к строительству сразу двух школ по проектам, которых у нас еще не было. Во «Взлетном» — школы на 1 500 мест, в «Елецком» — на 1 224. В первом случае работы начались, судя по аншлагу на стройплощадке, в феврале, во втором — в мае (по факту в обоих случаях позже). Школу во «Взлетном» должны сдать в эксплуатацию в ноябре этого года, в «Елецком» — в декабре.

456.jpg

439561af-0071-4f9e-b677-df6984d529c7.jpg

Однако строители рискуют не сдать ни одну из них вовремя.

… В начале ноября прошлого года строительство школы в «Елецком» проинспектировала глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда же подрядчик, руководитель компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков, заявил следующее:

— В январе должны завершить строительство четырехэтажной коробки, завести здание под крышу.

dhjvcgbduf3l3gk3dgyx9glauxykicll.jpg

ноябрь 2023-го... 

— Сергей Владимирович, вы записали обещание? — обратилась мэр к заказчику, начальнику ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» Алпатову.

— С удовольствием слушаю, что Андрей Васильевич говорит. Я оптимист, — ответил начальник УКСа.

Шутка, как говорится, тогда зашла. Но сейчас не до смеха: уже июль, а строители все еще отливают колонны третьего этажа.

0cfe1f5e-c5f8-48c1-a013-ce6e617e9aab.jpg

3f52496e-2f9d-4131-ab7e-aacf2971a220.jpg

... июль 2024-го 

Тогда, в ноябре, вице-мэр Светлана Сурмий сообщила мэру, что при школе также будет стадион. Но стадиона нет, даже его будущего контура!

1fe2e658-0e58-4611-a1e7-0a918822730c.jpg

На прошлой неделе эту стройку посетил уже новый мэр Липецка Роман Ченцов. Андрей Бугаков заверил его, что все идет по плану. Очевидно, глава города засомневался в том, что работы можно закончить к декабрю — и ведь речь идет не только о конструктиве, но о полном пакете отделочных работ, которые при возведении соцобъектов занимают не меньше времени, чем общестроительный цикл. Роман Ченцов посоветовал подрядчику кратно увеличить на объекте количество рабочих. Директор компании взял под козырек. Но ровно то же он обещал в ноябре мэру Уваркиной, которая также не увидела толчеи на стройплощадке.

— В августе заведем школу под крышу плюс четыре месяца на отделку. К 31 декабря школу сдадим, — так ответил Андрей Бугаков уже GOROD48 на вопрос о том, успеет ли подрядчик справиться со своими обязательствами.

Кстати, в прошлом году вице-мэр Светлана Сурмий ценником новостройки обозначила 1,6 млрд рублей (львиная доля этих средств — федеральные), а в этом уже сказала, что школа обойдется в 2,3 миллиарда.

… За те 15 минут, что провела на стройке Евгения Уваркина, над будущей школой с грохотом взлетели четыре военных самолета. Шум был такой, что уши закладывало. Но, как выяснилось, проект прошел экспертизу в Роспотребнадзоре, получил положительное заключение санитарных врачей. В любом случае, строить новую школу в «Елецком» больше негде. А новое образовательное учреждение в до сих пор расширяющемся жилом массиве, самом многоэтажном в Липецке, нужно как воздух — существующая 60-я школа работает по факту в три смены.

А как обстоят дела со школой-монстром на 60 классов во «Взлетном», которую должны сдать в ноябре? Подрядчик, директор компании «Стройотдел» Александр Кофанов, считает, что к концу года завершит строительство. Но точное понимание сроков у него появится только в сентябре.

457.jpg

907.jpg

О причинах явной задержки с работами руководитель подрядной организации предпочел не распространятся, возможно, потому, что этот объект строится по концессии столичной компанией «ПроШкола» на средства госкорпорации «ВЭБ.РФ», дочкой которой является.

— Мы частично завели состоящее из четырех блоков здание под крышу. В одном из корпусов мы уже начали отделку, выложили плиткой пищеблок, начали клеить обои под покраску, — сказал о ходе работ Александр Кофанов.

Палочкой-выручалочкой строителей обоих школ, как ни странно, станут те же сроки: новые образовательные учреждения откроют свои двери для учеников 1 сентября 2025 года. Так что по-хорошему у подрядчиков есть запас времени, чтобы качественно, пусть и не срок по договорам, выполнить свою работу. И обе компании это делать умеют: на их счету — не один построенный соцобъект в Липецке и в регионе.
школа
«Елецкий»
«Взлетный»
0
0
1
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр
13 минут назад
А учителя есть в эти школы, или так бы кого набрать
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru