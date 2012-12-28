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Общество
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30 минут назад
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Строители выбились из графика возведения школ в Липецке
В ноябре прошлого года руководитель одной подрядной организации обещал мэру города завести здание под крышу в январе, но уже июль, а строители еще не возвели третий этаж.
Однако строители рискуют не сдать ни одну из них вовремя.
… В начале ноября прошлого года строительство школы в «Елецком» проинспектировала глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда же подрядчик, руководитель компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков, заявил следующее:
— В январе должны завершить строительство четырехэтажной коробки, завести здание под крышу.
ноябрь 2023-го...
— Сергей Владимирович, вы записали обещание? — обратилась мэр к заказчику, начальнику ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» Алпатову.
— С удовольствием слушаю, что Андрей Васильевич говорит. Я оптимист, — ответил начальник УКСа.
Шутка, как говорится, тогда зашла. Но сейчас не до смеха: уже июль, а строители все еще отливают колонны третьего этажа.
... июль 2024-го
Тогда, в ноябре, вице-мэр Светлана Сурмий сообщила мэру, что при школе также будет стадион. Но стадиона нет, даже его будущего контура!
На прошлой неделе эту стройку посетил уже новый мэр Липецка Роман Ченцов. Андрей Бугаков заверил его, что все идет по плану. Очевидно, глава города засомневался в том, что работы можно закончить к декабрю — и ведь речь идет не только о конструктиве, но о полном пакете отделочных работ, которые при возведении соцобъектов занимают не меньше времени, чем общестроительный цикл. Роман Ченцов посоветовал подрядчику кратно увеличить на объекте количество рабочих. Директор компании взял под козырек. Но ровно то же он обещал в ноябре мэру Уваркиной, которая также не увидела толчеи на стройплощадке.
— В августе заведем школу под крышу плюс четыре месяца на отделку. К 31 декабря школу сдадим, — так ответил Андрей Бугаков уже GOROD48 на вопрос о том, успеет ли подрядчик справиться со своими обязательствами.
Кстати, в прошлом году вице-мэр Светлана Сурмий ценником новостройки обозначила 1,6 млрд рублей (львиная доля этих средств — федеральные), а в этом уже сказала, что школа обойдется в 2,3 миллиарда.
… За те 15 минут, что провела на стройке Евгения Уваркина, над будущей школой с грохотом взлетели четыре военных самолета. Шум был такой, что уши закладывало. Но, как выяснилось, проект прошел экспертизу в Роспотребнадзоре, получил положительное заключение санитарных врачей. В любом случае, строить новую школу в «Елецком» больше негде. А новое образовательное учреждение в до сих пор расширяющемся жилом массиве, самом многоэтажном в Липецке, нужно как воздух — существующая 60-я школа работает по факту в три смены.
А как обстоят дела со школой-монстром на 60 классов во «Взлетном», которую должны сдать в ноябре? Подрядчик, директор компании «Стройотдел» Александр Кофанов, считает, что к концу года завершит строительство. Но точное понимание сроков у него появится только в сентябре.
О причинах явной задержки с работами руководитель подрядной организации предпочел не распространятся, возможно, потому, что этот объект строится по концессии столичной компанией «ПроШкола» на средства госкорпорации «ВЭБ.РФ», дочкой которой является.
— Мы частично завели состоящее из четырех блоков здание под крышу. В одном из корпусов мы уже начали отделку, выложили плиткой пищеблок, начали клеить обои под покраску, — сказал о ходе работ Александр Кофанов.
Палочкой-выручалочкой строителей обоих школ, как ни странно, станут те же сроки: новые образовательные учреждения откроют свои двери для учеников 1 сентября 2025 года. Так что по-хорошему у подрядчиков есть запас времени, чтобы качественно, пусть и не срок по договорам, выполнить свою работу. И обе компании это делать умеют: на их счету — не один построенный соцобъект в Липецке и в регионе.
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