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Общество
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44 минуты назад
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Между «Ростелекомом» и ТРЦ «Малибу» появится именной сквер
Администрация Липецка поддержала ходатайство компании «Ростелеком» о присвоении имени Владимира Варакина зеленой зоне на улице Терешковой.
В представлении говорится, что «Владимир Варакин выполнял задачи по внедрению в Липецкой области проектов федерального масштаба. При его участии был реализован проект по созданию Единой информационно-коммуникационной среды, что способствовало объединению в 295 поселениях региона органов государственной власти и местного самоуправления в единую сеть, а также подключению к высокоскоростным каналам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Существенным вкладом является реализация проекта в сфере здравоохранения по созданию системы «Электронный паспорт здравоохранения Липецкой области».
В мэрии это ходатайство поддержали.
Владимир Варакин родился 15 сентября 1943 года в селе Токаревка Карагандинской области. В 1969 окончил Челябинский политехнический институт. Затем служил в органах государственной безопасности. В 1992-1997 годах генерал-майор Владимир Варакин возглавлял управление ФСБ по Липецкой области. Затем руководил региональным управлением министерства юстиции РФ по Липецкой области, работал заместителем директора по безопасности липецкого филиала «Ростелекома». Награжденный орденом Дружбы и многими ведомственными медалями, госсоветник юстиции 2 класса, Почетный сотрудник госбезопасности и Почетный работник юстиции РФ скончался на 80-м году жизни 21 июня прошлого года.
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