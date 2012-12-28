Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области немного потеплеет
Однако температура воздуха останется немного ниже нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем юго-западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 24 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 5 градуса тепла.
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