В Липецкой области немного потеплеет

Однако температура воздуха останется немного ниже нормы.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области сохранится неустойчивой, ожидаются дожди — местами с грозой. Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью и утром 25 июня и днем 26 июня.Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем юго-западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.День 24 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 5 градуса тепла.