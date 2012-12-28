К обновленной площади Клименкова есть претензии и у жителей Тракторного, и у мэрии

Глава Липецка Роман Ченцов попросил профильный департамент адекватно отреагировать на выявленные недостатки благоустройства территории перед Дворцом культуры.

За обновление старой советской площади, носящей имя знаменитого директора ЛТЗ Василия Клименкова, возглавлявшего предприятие в 1950-1974 годах, в 2022 году проголосовало более 2800 липчан, а в 2023-м — более 3400. Летом прошлого года мэрия подписала муниципальный контракт на благоустройство площади за 61,8 миллиона рублей с компанией «РегионСтройХолдинг».Благоустройство началось в августе и должно были закончится к 30 июня этого года. Уже июль, а площадь подрядчик так и не сдал заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», хотя кажется, что все предусмотренное контрактом сделано, за исключением качелей, которые нужно прицепить к опорам. Эту мелочь доделают на следующей неделе, чтобы официально сдать превращенную в мини-парк площадь в эксплуатацию к Дню города.Вчера вечером глава Липецка Роман Ченцов приехал инспектировать сделанное. Он увидел, что обновленная площадь уже пользуется бешеной популярностью. На ней было полно горожан, в том числе бродячих чипированных собак, которые купались в чаше фонтана, валялись в песочнице детской площадки.На собак мэру никто не пожаловался. Зато к благоустройству площади у жителей Тракторного было полно претензий.— Знаю эту площадь с детства. То, что сделали сейчас… Ее просто изуродовали! — заявила 60-летняя женщина. — Можно ли из этой лужи сделать нам фонтан? Деревьев нет — нет и тени от них. Отдыхать тут невозможно. Бруски на многих лавочках уложены не вдоль, а поперек — на них же нельзя сидеть!Вице-мэр Николай Дергунов пояснил еще лишь вникающему в проблематику Липецка мэру, что фонтан не входил в проект благоустройства площади. Его периодически ремонтирует и содержит управление главного смотрителя. Назвать работающий фонтан лужей — это, конечно, перебор.Перебором можно считать и заявление об отсутствии тени. Парк новый, с иголочки. Соответственно, с площади убрали пять признанных аварийными старых пушащих тополей, которым по 50-60 лет. Взамен посажены молоденькие деревца. Под озеленение было отдано 5,7 тыс кв.м площади. На ней высажены как лиственные, так и хвойные деревья: план предусматривал высадку семи красных кленов, четырех берез, девяти лип, 17 орехов, 11 ив двух видов, 58 туй, 19 елей. Деревья дополняет кустарник и живая изгородь из граба. В натуре тут, конечно, не весь этот комплект. Вице-мэр Светлана Сурмий признает, что некоторые саженцы погибли. Некоторые же очевидно засыхают:— Все озеленение — на субподряде «Зеленхоза». Он усиленно поливает саженцы. Деревья, которые не спасли и не спасут, осенью при благоприятных условиях заменят на новые.А вот претензии к лавочкам абсолютно правильные. Пришла же в голову какому-то дизайнеру дикая идея укладывать бруски на сидениях не вдоль, а поперек! Из-за этого на таких лавочках удобно сидеть людям с избыточным весом, а вот для худеньких граждан, а тем более детей лавочки неудобны.Несколько претензий мэру высказала и молодая мать. Первая касалась играющей под ногами плитки. Некоторые такие места она показала Роману Ченцову в записи на своем телефоне. Руководитель заказчика Андрей Казаков сказал, что такой строительный брак подрядчик устранит за свой счет.— Почему на площади осталась аварийная горка? — женщина показала на облепленный детворой старый игровой городок у забора 10-й школы.Оказалось, что техническое состояние горки, появившейся тут по наказам избирателей, удовлетворительное. Поэтому ее и решили оставить на своем месте при реконструкции площади. Игровой городок уже в этом месяце за свой счет отремонтирует подрядчик.— Поставьте забор вокруг площади. Чтобы сюда мотоциклисты не заезжали. Запретите заезд транспорта на площадь перед Домом культуры! Все жители Тракторного готовы за это подписаться! — продолжила высказывать претензии мэру женщина.Роман Ченцов усомнился в том, что это — общее мнение. Он поручил своему заместителю Николаю Дергунову опросить жителей поселка на этот счет и после этого решить, закрыть ли для транспорта все подъезды к Дворцу культуры.По проекту благоустройства подрядчик срыл с площади Клименкова остатки старого асфальта и тротуарную плитку. Под нож бульдозера пошли тротуар, малые архитектурные формы, декоративные кирпичные стенки с осыпавшейся кладкой и деревья, которые росли в охранной зоне коммунальных сетей. Потом строители установили 130 светильников разного типа, уложили на площади 5,6 тыс кв.м два вида покрытий — из тротуарной плитки трех разных цветов и трех разных форматов, и из резиновых плит размером полметра на полметра терракотового цвета на детских площадках. Тут появились 45 скамеек четырех типов, 33 урны, 10 теневых навесов. Дети получили качели, любители активного образа жизни — теннисные столы, спортивный комплекс под навесом, велопарковки. В итоге на площади уместились одна спортивная и три детские площадки.