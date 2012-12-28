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Общество
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27 минут назад
К обновленной площади Клименкова есть претензии и у жителей Тракторного, и у мэрии
Глава Липецка Роман Ченцов попросил профильный департамент адекватно отреагировать на выявленные недостатки благоустройства территории перед Дворцом культуры.
Благоустройство началось в августе и должно были закончится к 30 июня этого года. Уже июль, а площадь подрядчик так и не сдал заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», хотя кажется, что все предусмотренное контрактом сделано, за исключением качелей, которые нужно прицепить к опорам. Эту мелочь доделают на следующей неделе, чтобы официально сдать превращенную в мини-парк площадь в эксплуатацию к Дню города.
Вчера вечером глава Липецка Роман Ченцов приехал инспектировать сделанное. Он увидел, что обновленная площадь уже пользуется бешеной популярностью. На ней было полно горожан, в том числе бродячих чипированных собак, которые купались в чаше фонтана, валялись в песочнице детской площадки.
На собак мэру никто не пожаловался. Зато к благоустройству площади у жителей Тракторного было полно претензий.
— Знаю эту площадь с детства. То, что сделали сейчас… Ее просто изуродовали! — заявила 60-летняя женщина. — Можно ли из этой лужи сделать нам фонтан? Деревьев нет — нет и тени от них. Отдыхать тут невозможно. Бруски на многих лавочках уложены не вдоль, а поперек — на них же нельзя сидеть!
Вице-мэр Николай Дергунов пояснил еще лишь вникающему в проблематику Липецка мэру, что фонтан не входил в проект благоустройства площади. Его периодически ремонтирует и содержит управление главного смотрителя. Назвать работающий фонтан лужей — это, конечно, перебор.
Перебором можно считать и заявление об отсутствии тени. Парк новый, с иголочки. Соответственно, с площади убрали пять признанных аварийными старых пушащих тополей, которым по 50-60 лет. Взамен посажены молоденькие деревца. Под озеленение было отдано 5,7 тыс кв.м площади. На ней высажены как лиственные, так и хвойные деревья: план предусматривал высадку семи красных кленов, четырех берез, девяти лип, 17 орехов, 11 ив двух видов, 58 туй, 19 елей. Деревья дополняет кустарник и живая изгородь из граба. В натуре тут, конечно, не весь этот комплект. Вице-мэр Светлана Сурмий признает, что некоторые саженцы погибли. Некоторые же очевидно засыхают:
— Все озеленение — на субподряде «Зеленхоза». Он усиленно поливает саженцы. Деревья, которые не спасли и не спасут, осенью при благоприятных условиях заменят на новые.
А вот претензии к лавочкам абсолютно правильные. Пришла же в голову какому-то дизайнеру дикая идея укладывать бруски на сидениях не вдоль, а поперек! Из-за этого на таких лавочках удобно сидеть людям с избыточным весом, а вот для худеньких граждан, а тем более детей лавочки неудобны.
Несколько претензий мэру высказала и молодая мать. Первая касалась играющей под ногами плитки. Некоторые такие места она показала Роману Ченцову в записи на своем телефоне. Руководитель заказчика Андрей Казаков сказал, что такой строительный брак подрядчик устранит за свой счет.
— Почему на площади осталась аварийная горка? — женщина показала на облепленный детворой старый игровой городок у забора 10-й школы.
Оказалось, что техническое состояние горки, появившейся тут по наказам избирателей, удовлетворительное. Поэтому ее и решили оставить на своем месте при реконструкции площади. Игровой городок уже в этом месяце за свой счет отремонтирует подрядчик.
жаль, что тут прикармливают голубей — через месяц все новые лавочки и искусственные покрытия будут заляпаны пометом
— Поставьте забор вокруг площади. Чтобы сюда мотоциклисты не заезжали. Запретите заезд транспорта на площадь перед Домом культуры! Все жители Тракторного готовы за это подписаться! — продолжила высказывать претензии мэру женщина.
Роман Ченцов усомнился в том, что это — общее мнение. Он поручил своему заместителю Николаю Дергунову опросить жителей поселка на этот счет и после этого решить, закрыть ли для транспорта все подъезды к Дворцу культуры.
По проекту благоустройства подрядчик срыл с площади Клименкова остатки старого асфальта и тротуарную плитку. Под нож бульдозера пошли тротуар, малые архитектурные формы, декоративные кирпичные стенки с осыпавшейся кладкой и деревья, которые росли в охранной зоне коммунальных сетей. Потом строители установили 130 светильников разного типа, уложили на площади 5,6 тыс кв.м два вида покрытий — из тротуарной плитки трех разных цветов и трех разных форматов, и из резиновых плит размером полметра на полметра терракотового цвета на детских площадках. Тут появились 45 скамеек четырех типов, 33 урны, 10 теневых навесов. Дети получили качели, любители активного образа жизни — теннисные столы, спортивный комплекс под навесом, велопарковки. В итоге на площади уместились одна спортивная и три детские площадки.
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