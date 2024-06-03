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Общество
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51 минуту назад
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«Нам не нужно разрешение на строительство — зона отдыха строится на винтовых сваях»
Руководитель проекта «Река» Михаил Васильев рассказал GOROD48 о строительстве платной зоны отдыха у Центрального пляжа.
— Эти опасения беспочвенны, — рассказал нам липецкий предприниматель Михаил Васильев, автор проекта «Река».
Михаил Васильев учредитель нескольких компаний в сферах права, оптовой торговли, утилизации опасных отходов и даже птицеводстве и его партнер, аграрий Денис Шадрин, решили попробовать себя еще и в сфере услуг. Они взяли в аренду у мэрии предназначенный для целей рекреации земельный участок площадью 40 соток, граничащий с пляжем, и начали возводить зону отдыха за 20 млн рублей. Она предусматривает кафе и оформленные в виде стеклянных полусфер места для гостей. При этом функционировать «Река» будет круглый год — летом в полусферах будут работать кондиционеры, зимой — дровяные печи.
— Такого объекта в Липецке еще не было. Есть подобный в Воронеже, но он не такой красивый, как наш, — говорит предприниматель.
Концепцией зоны отдыха не предусмотрен забор. Также Михаил Васильев обещает не перекрывать проход по берегу: «Река» находится у излучины реки. Однако судя по вкрученным в песок винтовым сваям, проход вдоль настила из террасной доски будет ровно в метр.
— Этот земельный участок взят Денисом Шадриным в аренду на пять лет. Никаких капитальных строений с организацией фундамента на предполагается. Вся терраса будет стоять на винтовых сваях. После завершения аренды мы сможем просто вывинтить их из почвы без какого-либо ущерба для природы, — говорит Михаил Васильев.
То, что горожане принимают за бетонный фундамент, по словам Михаила Васильева — место под кованую чашу, где под заказ отдыхающих можно будет разжечь костер.
Напомним, о строительстве на пляже GOROD48 сообщил 3 мая. Также известно, что прокуратура Липецкой области проводит проверку законности строительства.
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