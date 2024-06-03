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51 минуту назад
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«Нам не нужно разрешение на строительство — зона отдыха строится на винтовых сваях»

Руководитель проекта «Река» Михаил Васильев рассказал GOROD48 о строительстве платной зоны отдыха у Центрального пляжа.

GOROD48 уже сообщал о строительстве рядом с Центральным пляжем Липецка, возмутившем многих горожан и замеченном губернатором. «Люди опасаются, что им перекроют доступ к воде, а это любимое место отдыха и общественное пространство. Нарушения закона и прав жителей недопустимы», — написал в начале мая в своем Telegram-канале Игорь Артамонов.

— Эти опасения беспочвенны, — рассказал нам липецкий предприниматель Михаил Васильев, автор проекта «Река».

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Михаил Васильев учредитель нескольких компаний в сферах права, оптовой торговли, утилизации опасных отходов и даже птицеводстве и его партнер, аграрий Денис Шадрин, решили попробовать себя еще и в сфере услуг. Они взяли в аренду у мэрии предназначенный для целей рекреации земельный участок площадью 40 соток, граничащий с пляжем, и начали возводить зону отдыха за 20 млн рублей. Она предусматривает кафе и оформленные в виде стеклянных полусфер места для гостей. При этом функционировать «Река» будет круглый год — летом в полусферах будут работать кондиционеры, зимой — дровяные печи.

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— Такого объекта в Липецке еще не было. Есть подобный в Воронеже, но он не такой красивый, как наш, — говорит предприниматель.



Концепцией зоны отдыха не предусмотрен забор. Также Михаил Васильев обещает не перекрывать проход по берегу: «Река» находится у излучины реки. Однако судя по вкрученным в песок винтовым сваям, проход вдоль настила из террасной доски будет ровно в метр.

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— Этот земельный участок взят Денисом Шадриным в аренду на пять лет. Никаких капитальных строений с организацией фундамента на предполагается. Вся терраса будет стоять на винтовых сваях. После завершения аренды мы сможем просто вывинтить их из почвы без какого-либо ущерба для природы, — говорит Михаил Васильев.

То, что горожане принимают за бетонный фундамент, по словам Михаила Васильева — место под кованую чашу, где под заказ отдыхающих можно будет разжечь костер.

Напомним, о строительстве на пляже GOROD48 сообщил 3 мая. Также известно, что прокуратура Липецкой области проводит проверку законности строительства.
отдых
река
пляж
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Мы
3 минуты назад
Мы против. Всегда отдыхали в этом тенистом прекрасном месте. Месте где можно прикоснуться к природе. Зачёт нам там кусок города? В кафе мы и так сходим. Почему не спрашивают у жителей? И проход который они оставили это издёвка
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Викторм
9 минут назад
В Квартале 54 тоже сначала говорили, что только лежаки и ларьки будут, а потом "внезапно" ресторан возник.
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как всегда
13 минут назад
Канализационные сливы с кафе уйдут в реку? привет купающимся в бульоне :)
Ответить
Липчанин
8 минут назад
Купание запрещено)
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007
21 минуту назад
А как они взяли в аренду землю без торгов, это вообще невозможно
Ответить
Крючкова
7 минут назад
При мне такого безобразия не было :)
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Светлана
10 минут назад
Родня небось)
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Митяй
21 минуту назад
В этой стране вы правды не найдете
Ответить
Митяй
22 минуты назад
В этой стране вы правды не найдете
Ответить
Сергей
10 минут назад
82% одобряют весело
Ответить
Лиза
28 минут назад
Жалко и реку и пляж...
Ответить
Житель Липецка
31 минуту назад
Нельзя сдавать такие места в аренду!!! это общественное пространство! доступ под деревья и к воде должен быть у всех! Жажда наживы пожирает совесть людей, добра не будет!
Ответить
Главная по городу
35 минут назад
Сказочный город, все временно, если это кафе то куда будут уходить отходы производства, канализация или они тоже на сваях, а нет наверно на ходулях. Одни временщики.
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