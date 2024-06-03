«Нам не нужно разрешение на строительство — зона отдыха строится на винтовых сваях»

Руководитель проекта «Река» Михаил Васильев рассказал GOROD48 о строительстве платной зоны отдыха у Центрального пляжа.

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GOROD48 уже сообщал о строительстве рядом с Центральным пляжем Липецка, возмутившем многих горожан и замеченном губернатором. «Люди опасаются, что им перекроют доступ к воде, а это любимое место отдыха и общественное пространство. Нарушения закона и прав жителей недопустимы», — написал в начале мая в своем Telegram-канале Игорь Артамонов.— Эти опасения беспочвенны, — рассказал нам липецкий предприниматель Михаил Васильев, автор проекта «Река».Михаил Васильев учредитель нескольких компаний в сферах права, оптовой торговли, утилизации опасных отходов и даже птицеводстве и его партнер, аграрий Денис Шадрин, решили попробовать себя еще и в сфере услуг. Они взяли в аренду у мэрии предназначенный для целей рекреации земельный участок площадью 40 соток, граничащий с пляжем, и начали возводить зону отдыха за 20 млн рублей. Она предусматривает кафе и оформленные в виде стеклянных полусфер места для гостей. При этом функционировать «Река» будет круглый год — летом в полусферах будут работать кондиционеры, зимой — дровяные печи.— Такого объекта в Липецке еще не было. Есть подобный в Воронеже, но он не такой красивый, как наш, — говорит предприниматель.Концепцией зоны отдыха не предусмотрен забор. Также Михаил Васильев обещает не перекрывать проход по берегу: «Река» находится у излучины реки. Однако судя по вкрученным в песок винтовым сваям, проход вдоль настила из террасной доски будет ровно в метр.— Этот земельный участок взят Денисом Шадриным в аренду на пять лет. Никаких капитальных строений с организацией фундамента на предполагается. Вся терраса будет стоять на винтовых сваях. После завершения аренды мы сможем просто вывинтить их из почвы без какого-либо ущерба для природы, — говорит Михаил Васильев.То, что горожане принимают за бетонный фундамент, по словам Михаила Васильева — место под кованую чашу, где под заказ отдыхающих можно будет разжечь костер.Напомним, о строительстве на пляже GOROD48 сообщил 3 мая. Также известно, что прокуратура Липецкой области проводит проверку законности строительства.